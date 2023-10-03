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Белорусы смогут увидеть зрелищный метеоритный дождь

  • 3.10.2023, 21:15
Белорусы смогут увидеть зрелищный метеоритный дождь

Его можно будет увидеть невооруженным взглядом.

В ближайшие дни жители северного полушария получат уникальную возможность наблюдать за метеоритным дождем Дракониды. Это событие пройдет с 6 по 10 октября, а наивысшая активность метеоров ожидается с 8 на 9 октября.

Информацию о будущем метеоритном дожде сообщает Королевский музей Гринвича. Ученые отмечают, что метеоритный поток Драконид происходит от обломков кометы 21 P/Джакобини-Циннера. Также они прогнозируют интенсивность потока до 20 метеоров в час. Скорость метеоров будет зависеть от того, насколько близко комета пересечет земную орбиту в этом году.

Для наблюдения за Драконидами, лучше всего выбрать вечернее время после заката, примерно после 22:00. Обычно за подобными зрелищами лучше всего наблюдать вдали от городов с их световым и газовым загрязнением. Дракониды лучше всего видны на северо-западной части неба, немного левее и выше созвездия Большой Медведицы.

Специалисты отмечают, чтобы насладиться метеоритным дождем Дракониды не потребуется никаких специальных приборов.

Название «Дракониды» связано с тем, что метеоры, кажется, движутся в сторону Земли из созвездия Дракона. Иногда этот метеоритный поток также называют Джакобинидами, в честь открывателя кометы 21 P/Джакобини-Циннера, Мишеля Джакобини.

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