Сколько весит иммунная система человека 2 30.10.2023, 19:45

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Исследование.

Новое исследование, проведенное биологами из Института науки Вейцмана в Израиле, свидетельствует, что общая масса иммунных клеток в организме взрослого человека, в среднем, составляет около 1,8 триллиона клеток.

Это потрясающая цифра, но она может быть проиллюстрирована нагляднее: у взрослого мужчины среднего роста иммунные клетки образуют массу примерно в 1,2 килограмма, что равно весу одного ананаса или шести хомяков.

Сотрудники Научного института Вейцмана поставили перед собой задачу дать комплексную оценку количеству, распределению и совокупной массе иммунных клеток в организме человека.

Исследователи использовали данные предварительных исследований и анализы образцов тканей для оценки распределения иммунных клеток. Они обнаружили, как количество иммунных клеток может изменяться в зависимости от инфекций, пола, веса и возраста.

Полученные результаты ученые экстраполировали среди взрослых мужчин, чтобы оценить количество иммунных клеток у взрослых женщин и детей, основывая свои результаты главным образом на пропорциях тела.

Согласно результатам исследования, 73-килограммовый мужчина в возрасте 20 лет содержит около 1,8 триллиона иммунных клеток. У 60-килограммовой женщины того же возраста будет 1,5 триллиона иммунных клеток, которые будут весить 1 кг. Ребенок в возрасте 10 лет будет иметь немного меньше: 1 триллион иммунных клеток весом 600 граммов.

Однако авторы исследования предостерегают, что эти результаты следует интерпретировать с осторожностью. Тем более, что женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, а иммунная система детей все еще развивается.

В частности ученые обнаружили, что почти 40% иммунных клеток — лимфоциты. Однако они являются одними из самых маленьких клеток в организме, поэтому занимают лишь 15% от всего веса системы. Эти клетки являются ключевыми в производстве антител для борьбы с вирусами и бактериями.

Нейтрофилы, производимые в костном мозге и поглощающие патогены, составляют еще 40% иммунных клеток и 15% от общей массы системы.

В то же время макрофаги, дендритные клетки и тучные клетки, значительно превосходящие их по размерам, составляют менее 20% иммунных клеток, но на их долю приходится более 60% клеточной массы.

Кишечник содержит всего 3% всех иммунных клеток человеческого организма, а 2% в крови. Это означает, что основными иммунологическими органами, в которых сосредоточено большинство лимфоцитов и нейтрофилов, являются лимфатические узлы, костный мозг и селезенка. Однако кишечник остается важнейшим органом антитело-опосредованного иммунитета благодаря наличию в нем значительного количества плазматических клеток, подытожили исследователи.

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