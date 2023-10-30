Facebook и Instagram станут платными в ЕС 4 30.10.2023, 20:05

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Сколько будут стоить платные подписки.

Meta планирует предложить пользователям в ЕС возможность подписки на Facebook и Instagram без рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Эта инициатива была введена после того, как суды в Европейском Союзе ужесточили контроль за обработкой и хранением персональных данных. План состоит в том, что пользователи смогут оформить подписку за 9,99 евро на веб-версию или за 12,99 евро в месяц на Apple и Android. Эта возможность будет доступна не только жителям Европейского Союза, но и Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В сообщении Meta заявила о своей поддержке регулирования и намерении соблюдать новые европейские нормы. Однако Meta будет продолжать предоставлять рекламные услуги на этих рынках без дополнительной платы. Компания также отметила, что она учла новую европейскую модель подписки в своих бизнес-планах и рекомендациях.

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