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Ученые насчитали у котов почти 300 «выражений лица»

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  • 30.10.2023, 21:31
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Ученые насчитали у котов почти 300 «выражений лица»

Примерно половину выражений кошачьих мордочек ученые сочли дружелюбными.

Ученые выделили 276 различных выражений мордочек у котов, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Behavioral Processe.

Ученые наблюдали за поведением 53 взрослых домашних кошек, размещенных в некоммерческой спасательной организации в Лос-Анджелесе. Основой исследования стали 194 минуты видео, на котором было зафиксировано 186 коммуникативных событий.

В результате исследователи выделили 276 различных выражений кошачьих мордочек. Для каждого из них коты использовали около четырех из 26 уникальных движений мышц: вытягивали уголки губ, облизывали нос, прикрывали глаза, поджимали усы и так далее.

Для сравнения, у людей есть 44 уникальных мимических движения, а у собак — 27.

Примерно половину (45%) выражений кошачьих мордочек ученые сочли дружелюбными, более трети (37%) – агрессивными, примерно пятая часть (18%) показалась исследователям двусмысленной. А некоторые и вовсе напомнили человеческие.

Если говорить о наиболее типичных повадках, то дружелюбно настроенные кошки склонны приближать уши и усы к другой кошке, настроенные враждебно – наоборот, отводить их. Во втором случае у животных сужаются зрачки, они могут облизывать губы.

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