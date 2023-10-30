Запущен новый сервис звонков в виде красной телефонной будки в космосе 1 30.10.2023, 22:24

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Что она делает.

В интернете появилась красная телефонная будка, которую можно нажать, и она запускает бесплатный зашифрованный видеозвонок продолжительностью 45 минут. Эта будка является частью сайта theinternetphonebooth.com, который перенаправляет пользователей на Birdcalls – новый сервис для шифрованного общения. Об этом сообщает Vice.

При нажатии одной кнопки клиенты могут воспользоваться услугой звонка на Birdcalls.

Основатель Birdcalls Санни Аллен отмечает, что при регистрации на их сервисе могут возникать трудности, поэтому они создали эту телефонную будку, чтобы упростить процесс использования. Birdcalls утверждает, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность, используя технологию сквозного шифрования, что позволяет передавать сообщения только между двумя собеседниками, недоступными для подслушивания.

Организация не владеет информацией о том, кто использует этот сервис или что было сказано во время звонков. Однако они признают, что идеальной защиты от злоумышленников нет. Но блокировка возможности создания скриншотов помогает повысить уровень безопасности и удовлетворить потребности большинства пользователей.

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