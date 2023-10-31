Путин в тупике 2 Андрей Окунь

31.10.2023, 9:26

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У нынешней политической «элиты» в РФ нет ни храбрости, ни желания принять очевидное.

Старое и неэффективное неминуемо будет отмирать, даже если оно всеми силами пытается казаться молодым и сильным. Путин с его вечной ложью и залихватской бравадой о победах на всех фронтах. ООН с его по-детски наивными и от этого беспомощными заявлениями и резолюциями. Новый мир потребует от политиков дел, а не слов, потому что кризисные точки будут разбухать, и понадобится тот, кто по-настоящему сможет с ними справиться.

Если говорить исключительно о России, то тупик, в который ее загнала действующая власть, только углубляется. Можно говорить об идеологическом, демографическом, экономическом тупиках, из которых путинский режим пытается выбраться, но не может, потому что старые инструменты уже не работают. Раньше выезжали за счет советского наследия и потоков нефтяного бабла. Теперь этот лимит, который казался безграничным, исчерпан.

Необходимость перемен созрела настолько, что она ощущается аксиомой. Однако у нынешней политической «элиты» нет ни храбрости, ни желания принять очевидное. И это, наверное, главная особенность действующей власти в России. Она хочет, чтобы все оставалось по-старому. Чтобы новые кризисы как-нибудь сами разрешились, а будущее было статичным и предсказуемым.

Но так не бывает, потому что мир — это постоянная гонка, в которой сильный пытается сожрать слабого. Ждать от людей, предлагающих решать проблемы с рождаемостью запретами абортов, чего-то нового бессмысленно. И в этом, как ни странно, спрятана ахиллесова пята Системы, которую построил Путин. Она не выдерживает гонку со временем, неминуемо сваливаясь в ряды слабых, туда, где кожей чувствуют приближающийся акт пожирания.

Поднять рождаемость — нужны деньги. Снизить смертность — остановить войну и влить деньги в здравоохранение. Освободиться от нефтегазовой зависимости — у Росси есть «Росатом» и сельскохозяйственная промышленность, есть леса и огромные запасы всего. Все давно испробовано и найдено, в политике и экономике нерешаемых задач не существует, была бы политическая воля. Только воли нет, а единственное, чем заняты мысли российской власти, это как бы поспокойнее переизбрать кремлевского старца. А что касается нынешних проблем — все потом, хотя решать их нужно было еще позавчера.

Андрей Окунь, Telegram

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