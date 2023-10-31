«Кто-то из студентов смеялся»: в белорусских вузах теперь выступают российские гастролеры

«Кто-то из студентов смеялся»: в белорусских вузах теперь выступают российские гастролеры7
- 31.10.2023, 12:20
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Они рассказывают о белорусской истории через призму «русского мира».
Читательница сайта Charter97.org подняла тему засилья «русского мира» в белорусском образовании:
— Есть такой белорусский роман авторства Алеся Аркуша «Захват Беларуси марсианами», а мне так и хочется перефразировать: захват Беларуси россиянами. Может, не зря возник роман?
Каждый день, когда читаешь новости, то кажется, что наконец-то дно. Но снизу обязательно постучат. Так и сегодня. Делится мой двоюродный брат Антон со мной информацией, что к ним в вуз приехал выступать «российский профессор», который рассказал студентам о ВКЛ, в котором все говорили по-русски, и о «необоснованной ненависти к россиянам». Кто-то из студентов посмеялся втихаря, кто-то промолчал, а кто-то и поверил.
Обсуждать сейчас молодежь в университете ничего не решается. Посидели и разошлись. Но осадок остается.
— Это же как промывают мозги, — возмущается Антон. — Как можно навязывать юношам мнение и мировоззрение чужой страны.
Читательница сайта Charter97.org поднимает еще одну проблему — открытие в Беларуси филиалов российских вузов:
— Здесь я уже не могу сдержать ни смех, ни сарказм, ни насмешки. Это же кто в своем уме сегодня отдаст своего ребенка учиться в русский филиал?!
Не затрагивая тему качества обучения, я думаю, ее уровень, будет таким же, как заявления вышеупомянутого «профессора. А где в мире тебя примут на работу с таким «образованием»? Кому нужен диплом агрессора? Мне кажется, что с ним страшно даже устраиваться. Кому его можно будет показать? Разве что пойти продавщицей, а диплом в ящик положить, чтобы тешить свое самолюбие: училась в университете!
Родители талантливых детей, кто финансово может себе позволить обучение, конечно же, отправят своих детей учиться на Запад или в США. А российские отделения явно будут заполнять дети, которых раньше бы отдали в ПТУ, а теперь можно и в университет, пусть и российский.
В Беларуси абитуриенты сейчас со страхом смотрят на лукашистский план — пять лет отработай. У путлера же, очевидно, будут другие тарифы — пять лет отвоюй!