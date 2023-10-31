закрыть
31 октября 2023, вторник, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в ноябре

  • 31.10.2023, 19:45
  • 3,150
Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в ноябре

Метеозависимым людям на заметку.

Белорусам и всем жителям планеты Земля назвали даты мощных магнитных бурь в ноябре 2023 года.

В сообщении говорится, что 1 ноября, а также 9 прогнозируются магнитные бури силой 4 балла. Кроме того, 10, 14, 15 ноября ожидаются магнитные бури мощностью 3 балла. Вероятнее всего, метеозависимые люди их не ощутят. Согласно предварительному прогнозы вероятны магнитные бури, которые вызваны вспышками на Солнце, 19 и 20 ноября. Сказано, что их мощность составит 3 балла. Также возможны магнитные бури и 23 ноября. Что касается мощности, то она оценивается в 4 балла.

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать себя не очень хорошо. Чаще всего недомогания проявляются в усталости, сонливости и головной боли. В период магнитных бурь следует бережно относиться к здоровью. Кроме того, врачи рекомендуют отказаться от употребления алкоголя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина