Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в ноябре 31.10.2023, 19:45

3,150

Метеозависимым людям на заметку.

Белорусам и всем жителям планеты Земля назвали даты мощных магнитных бурь в ноябре 2023 года.

В сообщении говорится, что 1 ноября, а также 9 прогнозируются магнитные бури силой 4 балла. Кроме того, 10, 14, 15 ноября ожидаются магнитные бури мощностью 3 балла. Вероятнее всего, метеозависимые люди их не ощутят. Согласно предварительному прогнозы вероятны магнитные бури, которые вызваны вспышками на Солнце, 19 и 20 ноября. Сказано, что их мощность составит 3 балла. Также возможны магнитные бури и 23 ноября. Что касается мощности, то она оценивается в 4 балла.

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать себя не очень хорошо. Чаще всего недомогания проявляются в усталости, сонливости и головной боли. В период магнитных бурь следует бережно относиться к здоровью. Кроме того, врачи рекомендуют отказаться от употребления алкоголя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».