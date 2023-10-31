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Ученые: Активный образ жизни способствует улучшению достатка

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  • 31.10.2023, 20:42
Ученые: Активный образ жизни способствует улучшению достатка

В исследовании приняли участие более 19 тысяч человек.

Ученые из Национального института здравоохранения в США нашли связь между активным образом жизни и достатком. Результаты исследования приводятся в журнале Clinical Orthopaedics and Related Research (CORR).

На протяжении десяти лет ученые проводили опрос, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. Они выявили, что активный образ жизни способствует улучшению достатка. Снижение мобильности, наоборот, сопровождалось сокращением годового дохода участников.

Кроме того, ученые провели дополнительное исследование на пожилых людях. Они обнаружили, что тренировки один раз в неделю помогли респондентам дольше сохранять мобильность, которая, в свою очередь, влияла на уровень дохода.

Ранее ученые из Австралии и Великобритании рассказали о пользе краткой повседневной активности для продления жизни. Исследователи выяснили, что одной-трех минут непрерывной нагрузки достаточно для поддержания здоровья.

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