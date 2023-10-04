«Леопарды демилитаризации» Telegram-канал «ВремениНаРаскачкуНет»

4.10.2023, 0:36

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Раньше подобные поставки казались чем-то невероятным.

Бронетанковая демилитаризация соседней Украины продвигается несколько быстрее, чем ракетная.

Кто бы мог подумать до 24 февраля, что украинская армия, традиционно использующая схожее с российской армией оружие, будет переходить на западные образцы? В частности, на танки «Леопард» различных модификаций?

Когда вопрос о передаче Украине танков «Леопард» только обсуждался, путинский МИД пузырился возмущением, казалось, что это невероятный шаг. Конечно, если взять даже и не времена Меркель, а перенестись в ранние спецоперационные месяцы, то подобные поставки казались чем-то невероятным.

Сейчас это обыденность. Благодаря гениальности Путина.

И вот новость - польская оружейная группа передала Украине первую партию танков «Леопард» - 2, отремонтированных на заводе компании «Бумар-Лабенды». «Продолжается работа над следующими машинами», – сообщает компания.

Это, между прочим, для сведения тех, кто в нашей стране склонен преувеличивать польско-украинские разногласия (по зерновому вопросу, историческим темам времен Второй мировой). Пропагандистка Скабеева недавно обожглась на этом вопросе.

Так что, как видим, согласно Дмитрию Пескову, бронетанковая демилитаризация Украины продвигается успешно – в украинских войсках стало больше «Леопардов». Дмитрий Сергеевич и его шеф могут спать спокойно.

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