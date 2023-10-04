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Российские пропагандисты сообщили об успехе ВСУ под Работино

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  • 4.10.2023, 5:55
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Российские пропагандисты сообщили об успехе ВСУ под Работино

В Новопрокоповку зашли авангардные украинские силы.

Вечером 3 октября российские Z-каналы сообщили об успехе украинских войск на Запорожском направлении, а именно о прорыве в село Новопрокоповку.

Об этом, в частности, пишет ресурс «ВДВ за Теплинского», который ведет российский военный, передает «Диалог».

Он уверяет, что российское командование приняло не слишком умное решение бросить в контратаки 7-ю и 76-ю дивизии ВС РФ, которые сильно потрепаны в боях и обескровлены.

Украинские военные, как сообщается, воспользовались полученной  возможностью и зашли в село. «Пока наши пытаются провести удары во фланги Работинской группировки ВСУ силами обескровленных 7-й и 76-й дшд, то тем временем авангардные подразделения ВСУ уже зашли в н.п. Новопрокоповка», - написал Z-канал.

Он назвал «сверхдуростью» приказ российских генералов штурмовать позиции ВСУ вместо того, чтобы закопаться в обороне. Это очень дорого стоит оккупационной армии РФ в плане потерь. «Кучу ребят положили зазря, по дури и для понтов», - написал ресурс.

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