ISW: На Запорожском фронте разгромлены любимые подразделения Шойгу 2 4.10.2023, 7:37

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ВСУ свели их боевые возможности практически до нуля.

Боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют на Ореховском направлении (Запорожская область), значительно ухудшились. Они больше не могут проводить контратаки и противостоять украинскому прорыву, говорится в новом отчеты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что министр обороны России Сергей Шойгу во время недавнего селекторного совещания с военным руководством РФ выделил странную группу российских вооруженных формирований, действующих на западе Запорожской области.

В частности, Шойгу приписывал успешные российские оборонительные операции вокруг Работиного и Вербового подразделениям 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка и других. В то же время Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Работино-Вербовое, такие как 108-й и 247-й полк (7-я дивизия ВДВ).

«По оценке ISW, участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в контратаках свидетельствует о том, что боевые возможности активных подразделений 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшены, и что эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва в Ореховское направление», – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что часть соединений, которые выделил Шойгу, последовательно контратаковали на рубеже Работино – Вербовое себе во вред.

«Выбор Шойгу подразделений может свидетельствовать о том, что он стремится выделить российских командующих, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства относительно неустанных контратак», – предполагают в ISW.

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