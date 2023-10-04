закрыть
4 октября 2023, среда, 8:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: На Запорожском фронте разгромлены любимые подразделения Шойгу

2
  • 4.10.2023, 7:37
  • 3,190
ISW: На Запорожском фронте разгромлены любимые подразделения Шойгу

ВСУ свели их боевые возможности практически до нуля.

Боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют на Ореховском направлении (Запорожская область), значительно ухудшились. Они больше не могут проводить контратаки и противостоять украинскому прорыву, говорится в новом отчеты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что министр обороны России Сергей Шойгу во время недавнего селекторного совещания с военным руководством РФ выделил странную группу российских вооруженных формирований, действующих на западе Запорожской области.

В частности, Шойгу приписывал успешные российские оборонительные операции вокруг Работиного и Вербового подразделениям 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка и других. В то же время Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Работино-Вербовое, такие как 108-й и 247-й полк (7-я дивизия ВДВ).

«По оценке ISW, участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в контратаках свидетельствует о том, что боевые возможности активных подразделений 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшены, и что эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва в Ореховское направление», – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что часть соединений, которые выделил Шойгу, последовательно контратаковали на рубеже Работино – Вербовое себе во вред.

«Выбор Шойгу подразделений может свидетельствовать о том, что он стремится выделить российских командующих, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства относительно неустанных контратак», – предполагают в ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип