Сожжены дотла: ВСУ уничтожили бронегруппу россиян на главном направлении атаки 4.10.2023, 7:55

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Стали известны подробности разгрома оккупантов под Урожайным.

В бою под Урожайным Силы обороны Украины совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и бригадой охраны Госспецтрансслужбы уничтожили бронегруппу россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной специальной службы транспорта в Facebook.

На днях в бою под Урожайным воины 710 бригада охраны Госспецтрансслужбы совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны уничтожили бронегруппу россиян.

Этот населенный пункт находится в Волновахском районе Донецкой области. Он находится на одном из двух главных направлений атаки украинских войск, деоккупирующих юг Украины от российских захватчиков. Урожайное находится в 3 км от оккупированной территории Донецкой области.

«Неудачная атака врага закончилась для оккупантов поражением и значительными потерями. Бой длился с ночи и до семи часов вечера. В ходе штурмовых действий были уничтожены вражеские 9 единиц техники и пехоты более 50 человек», - сообщили в бригаде.

Как сообщили военнослужащие подразделения Госспецтрансслужбы, благодаря оперативной работе группы аэроразведки «Барби» было обнаружено своевременно движение вражеской бронетехники и пехоты. Наступление врага ожидали. Артиллерия сработала точно и мощно.

Во время выполнения боевой задачи отметились своей добросовестностью и профессионализмом гранатометчик «Течик», гранатометчик «Посейдон», пулеметчик «Бай», снайпер «Талиб», попавший в танк из гранатомета АТ-4.

«Вражеские планы были сожжены до тла. Приближаем каждый день нашу победу! Слава Украине!», - написано в сообщении.

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