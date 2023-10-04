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Европейский нокаут для Путина

  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 4.10.2023, 8:06
  • 1,460
Европейский нокаут для Путина

Кремль опозорился и провалился по полной программе.

С поразительной откровенностью и тяжеловесной правдивостью высказался об итогах путинской политики на Южном Кавказе глава Евросоюза Шарль Мишель.

Приятный человек в костюме и аккуратно постриженной бородке прямо-таки нокаутировал бывалых питерских хулиганов с надвинутыми на глаза кепи, такими вот словами: «Ситуация ясна, Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы ее солдаты там присутствовали и гарантировали стабильность и безопасность. Но мы видим, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия».

И в самом деле, что здесь могут возразить путинские «дипломаты» или кремлевский говорящий пургою человек о песочных усах?

Военных Евросоюза в Нагорном Карабахе, действительно не было. Как и американцев. Поэтому «переводить стрелки» затруднительно.

Сила означает ответственность. Опозорились и провалились путинцы «по полной программе». «Сама, сама», - как говорил герой известного фильма. Актер, его сыгравший, большой, между прочим, сторонник Путина. Точнее, того, кто в данный момент у власти.

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