«Это клиника»: россиян разозлило предложение Симоньян устроить ядерный взрыв в РФ 14 4.10.2023, 8:14

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Помощник депутата Мосгордумы пожаловался на пропагандистку в Следственный комитет и МВД.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила осуществить термоядерный взрыв над Сибирью. Россиян разозлила неадекватная фантазия прокремлевской журналистки – они призвали применить ядерку «у нее над головой» или «упаковать» женщину в соответствующее медучреждение.

Об этом граждане РФ написали в комментариях к видео Симоньян в Telegram-каналах. Пропагандистка заверила соотечественников, что последствия будут «замечательными»: ядерной зимы и болезней, как предполагается, не будет, только выйдет из строя вся электроника и спутники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ответ помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев заявил, что «подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже об их дикости и бессмысленности». Он призвал правоохранительные органы, а именно СК и МВД, проанализировать заявления пропагандистки и привлечь ее к ответственности.

«Это клиника», «Может, лучше это чучело на специальную военную операцию отправим?», «Совсем е**лась старуха, сдайте ее уже в дурдом», «На принудительное лечение ее давно пора отправить», «Ударьте ядеркой над ее головой», «Логика вышла из чата», «Призыв к терроризму?», «Таблетки не пьет?», – писали возмущенные россияне.

Напомним, Симоньян «авторитетно» утверждала, что от взрыва над Сибирью «ничего не будет», хотя наверняка забыла, что там тоже живут люди. Главное, что ее радует в сложившейся ситуации, что вся электроника выйдет из строя, ведь это решит проблему самой пропагандистки – ей не придется объяснять своим детям, почему у них нет гаджетов.

«Мы вернемся с вами в 1993 год. Проводные телефоны. И я вам скажу, прекрасно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Это самая гуманная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого», – уверяет Симоньян.

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