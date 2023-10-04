«Цена не кусачая, просто все хотят купить за рубль» 9 4.10.2023, 8:30

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Грибной урожай на Комаровке вытесняет помидоры.

Соцсети еле-еле пережили бум грибных ванн, и если вы вдруг озадачились вопросом, что с ними будут делать, то сообщаем, часть рынка уже находится под их контролем. Опята, боровики, подосиновики, грузди и лисички сменили летнюю клубнику с черешней и пытаются потеснить помидоры с арбузами. Привозят их ящиками, а продают ведрами, причем как в сыром, так и в высушенном виде. Каждый продавец выставляет цену, которую посчитает нужной, отчего можно найти лисички за 17 рублей, подосиновики за 20 и боровики за 80. Но, несмотря на прогибающиеся от тяжести корзин столы, любители тихой охоты уверяют: грибов нынче мало, пишет onliner.by.

На Комаровке мы появляемся в 14:30. «Обход» начинаем с рядов, где торгуют физлица. К этому времени бо́льшая часть товара уже продана, но грибов все равно валом. Вот как выглядят торговые ряды во время открытия:

Александр был первым, чьи шляпки бросились нам в глаза. Он из Осиповичского района, разместился за прилавком с ведрами подосиновиков да подберезовиков. Отдаст маленькое ведерко за 30—40 рублей, кило — за 60. Если брать оптом, уступит 5 рублей. Собирал их прошлым днем от рассвета до заката.

— Хранить надо в прохладном месте и в ящичках, а то поломаются. Не скажу, что грибы прямо пошли, их чуть-чуть высыпало, и, поскольку дождя не было, больше и не появится. То, что вы видите, — это не много. Много — когда все ряды грибами заставлены. В выходные если что-то и будет, то уже в другом объеме, — рассказывает Александр о балансе грибов в природе.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Не продастся — не беда, Под забор Александр грибы не выкинет: что-то сварит, что-то высушит — так и съест.

— Сейчас больше всего подберезовиков — их берут на супы, боровики, чтобы закатать, лисички пожарить.

Сбор и продажу грибов он называет хорошей подработкой, если в отпуске делать нечего.

Фото: onliner.by

Рядом Валентина, которая почти все грибы уже продала, а последние отдает за 15 рублей. Грибы женщина собирает часто. Можно сказать, полюбила это дело с детства. Последние лет десять так и живет дарами земли, начиная собирать чернику летом и заканчивая сезон сбором клюквы в середине-конце осени. Зимой — в отпуск. Родом Валентина из Шарковщины, а на рынок ездит маршруткой. Нет в лесу грибов? Можно и клюквой поживиться, если к болоту подход найти.

— Я живу под Ельней, эти грибы выросли при болоте. А если не будет дождя, так и отойдут.

Фото: onliner.by

У нее подосиновики. Отличие от подберезовиков — в шапке: у первых она красная и сам гриб мягкий, у вторых — коричневая, а нутро гриба «мясистое».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Ценообразование тут немного другое: продается по килограммам, но есть одно «но». Малыши стоят 25 рублей, большие — 20.

— Маленькие ценятся дороже, их можно мариновать, а большие еще резать надо. В этом году, может, из-за того, что сухо, нет червивых грибов, — уверяет женщина и хватается за нож. Плоть гриба действительно цельная, без червивых нор.

Фото: onliner.by

К слову, о ядовитых грибах: Валентина рассказывает, что по крайней мере в Ельне их очень мало. Мухомор и поганку найти сложнее, чем подосиновик или боровик (он же белый гриб).

— Ягоды собирать тяжелее. Когда «охотишься» на грибы, получаешь удовольствие. Нашел его — и радость берет, азарт, хочется найти еще, еще, еще. Ты находишься на природе, дышишь чистым воздухом, да и самому приятнее собрать и приготовить, чем купить. Конечно, это дело долгое, но интересное, так как растут в этом году они на большем расстоянии друг от друга. Не семейные, — рассказывает Валентина.

По грибы женщина ходит по годами отточенному маршруту (такой есть у каждого уважающего себя грибника) с утра до вечера.

Фото: onliner.by

«Цена не кусачая, просто хотят купить за рубль, а отдавать по такой цене никто не будет»

Марина уже успела насушить пару банок, а в свежем виде привезла в Минск подосиновики, подберезовики и боровики.

— Эти собрала под Браславом. У нас всегда много грибов, потому что они при болоте растут, а оно сырое.

Фото: onliner.by

Цены: ведерко — 15 рублей, кило — 20. Литрового ведра на суп, по словам Марины, хватит с головой, а если брать килограмм, то и картошки вдобавок можно натушить.

Фото: onliner.by

Покупатели подходят, видно, что грибы заинтересовали, но отказываются от целого пакета подосиновиков за 20 рублей. Неужто дорого?

— Цена не кусачая, просто хотят за рубль, а отдавать по такой цене никто не будет. Вот день собирали, часть уже продали, часть засолили, засушили, остальное на рынок.

Фото: onliner.by

По нашему глазомеру, грибов у нее на прилавке килограммов 5. Собрала столько за 10 часов.

— Мы люди привыкшие, обходимся столько времени в лесу без еды, главное — воду не забыть. В этом году, как по мне, грибов чуть больше, чем в 2022-м. Тогда сухо было и пустота.

«Их не только найти нужно — еще вытащить целую корзину, перебрать, почистить, отсортировать»

У Елены ассортимент покруче: подосиновики, маслята, белые, лисички. Продает баночками и ведрами. Подосиновики — 20 рублей за литровое ведерко, белые — 40, маслята — 5. Она родом из Брестской области. Формула успеха грибника там ничем не отличается от любой другой области: пошел дождь — будут и грибы.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— В основном только лисичка была (стакан отдает за 5 рублей), а теперь и остальные подтянулись. Мне нравится сам процесс сбора грибов, а вот торговать — не очень. Но приходится, сама ведь столько я не съем. Вы сейчас напишете, так люди в лес пойдут, а не на рынок! — шутит барышня, но тут же успокаивает себя: — Это ж нужно знать места, так просто прийти в лес не получится. Я уже знаю, где какая грибница. Но труд этот тяжелый, их же не только найти нужно — еще и вытащить целую корзину, перебрать, почистить, отсортировать.

Фото: onliner.by

Море грибов

Идем на торговые ряды. На удивление здесь сушеные боровики стоят почти как свежие. Хозяйка говорит, что их поэтому и не берут, раз сушеные. Зато вот при походе в гости это самый лучший подарок. Сушит она их самым правильным способом — на веревке.

Фото: onliner.by

Рядом мужчина торгует подвальными шампиньонами. Задаем провокационный вопрос:

— Отбили лесные грибы клиентуру?

— А как они отобьют? Те, кто любит шампиньоны, они и покупают шампиньоны. У меня все хорошо, — уверяет мужчина.

Фото: onliner.by

На этих рядах люди совсем уж несговорчивые, они не то что места или районы не выдают — даже цены называют быстрее, чем Eminem читает рэп. Наверняка знают, что мы здесь не за покупками.

Фото: onliner.by

Однако на рядах ассортимент чуть больше. Встречаются и новинки — белые и черные грузди, опята. Цены на белые грибы тут доходят до 80 рублей за кило, опята — от 9, лисички — в среднем по 17 (с августа стали дороже на 3 рубля — видимо, редеют), грузди — по 10, подосиновики — около 30.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Все грибы перед началом торговли проверяются на радиацию в здешней лаборатории. Без справки, что «все окей», к реализации гриб не допустят.

Фото: onliner.by

Если хотите окунуться и застать ассортимент грибов во всем величии, то на рынок следует приходить до обеда в будние дни или в выходные (но самых красавцев все равно разбирают рано). А вообще, если заглянуть на Комаровку в любое время, с пустыми руками уйти будет сложно.

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