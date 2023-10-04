«Здесь как в белорусской деревне: в любой хате тебе вынесут попить и накормят» 7 4.10.2023, 8:56

6,752

Белоруска живет в Новой Зеландии и учит тысячи людей уникальному языку.

После прочтения всяческих топов «лучших стран» кажется, что Новая Зеландия вообще не настоящая. Это не страна, а кем-то сочиненная сказка. Пишут, что это самое красивое, самое безопасное и самое экологически чистое место в мире. Здесь можно покататься на лыжах по снегу и на серфе по волнам в один и тот же день. Здесь живут фермеры-миллионеры с собственными вертолетами, заработавшие огромные состояния на плантациях киви. И хоббиты из «Властелина колец» живут тоже здесь. И еще непонятно, кто из них больше похож на вымышленного персонажа. А еще в Новой Зеландии живет Оля — белоруска, которая, находясь в тысячах километров от родной деревни Ополь, ведет популярный блог о языке, на котором разговаривают всего 440 человек в мире. Согласитесь, тоже ведь звучит немного сказочно. Журналисты onliner.by побеседовали с «Голей з Ополя» про изнанку жизни в Новой Зеландии и про то, зачем она рассказывает про редкий полесский диалект сотням тысяч людей по всему миру.

Как найти мужа из Новой Зеландии, привезти его в Беларусь и повергнуть в шок

От агрогородка Ополь до столицы Новой Зеландии Веллингтона 17 190 километров. Это практически половина длины экватора. Даже на глобусе эти две точки не увидеть одновременно, приходится делать пол-оборота по оси. На вопрос, как же ее занесло так далеко, Оля, смущенно смеясь, отвечает: «Ну… любовь».

— Я была в гостях у подруги во Франции и там познакомилась с новозеландцем Эдом. И, как это обычно бывает, завертелось-закрутилось. Через три года мы с ним уже праздновали свадьбу в Минске. Было это, как ни забавно в нашем случае, в Доме дружбы народов. Еда у нас была белорусская, а запивали ее мы новозеландским вином. В Новой Зеландии культ вина, они знают толк в этом, и Эд сам его выбирал.

Забавно, что привыкший к вечному солнцу Эд впервые оказался в Беларуси зимой. Причем Оля почти сразу повезла его в родной Ополь, чтобы новозеландец увидел изнутри белорусскую хату и понял, как устроен настоящий «вясковы» быт.

— Эд был в шоке от того, как моя мама таскает дрова, топит печку, сама убирает двор от снега и так далее. Короче говоря, проникся уважением, — говорит Оля.

Фермеры-миллионеры, пьяное вождение и сумасшедшие цены — Новая Зеландия глазами белоруски

Какое-то время молодожены пожили в Беларуси, а потом, чуть больше года назад, перебрались в Новую Зеландию, где Оля наконец-то лично познакомилась с родителями Эда (до этого они были знакомы только по видеозвонкам). Ребята зажили обычной такой новозеландской жизнью, и теперь пришла Олина очередь удивляться.

— Во-первых, цены. Я раньше много путешествовала и думала, что меня сложно удивить. Но цены в Новой Зеландии выше европейских в два-три раза, причем как на еду, так и на одежду или технику. Вот к этому сложно привыкнуть до сих пор. Даже местные признают, что им тяжеловато.

В остальном же все действительно было как на картинке: очень красиво, спокойно и практически идеально. Люди открытые и добрые — при встрече все здороваются, даже если видят тебя впервые в жизни.

— У них такое правило: если тебя встретили на своем районе, значит, ты сосед, ты не чужой человек. Значит, с тобой надо здороваться. Если утром выйти в парк, то «Привет!» скажет каждый встречный. Вообще, новозеландцы очень дружелюбные. Вот как в белорусской деревне: ты можешь постучать в любую хату, и тебе вынесут попить или даже накормят, если надо.

Еще Олю удивило количество фермерских хозяйств и земледельцев. То, что на одного новозеландца приходится по шесть овец, — это не стереотип. Но еще удивительнее, сколько местные землевладельцы зарабатывают.

— В Новой Зеландии нет ничего удивительного в том, что у фермера есть личный вертолет и яхта. Тут действительно очень много миллионеров, которые сделали состояние на выращивании овощей и фруктов, виноградниках или животноводстве.

Еще одной вещью, которая удивила девушку, стала местная культура. Вроде бы внешне различий с белорусами не так много, но они есть и прячутся в деталях.

— У меня было чувство, что что-то здесь по-другому, но я долго не могла понять, что именно. А потом начала замечать различия. У новозеландцев, к примеру, очень семейная культура — даже больше, чем у нас. Хотя бы раз в семь дней у них проходит большой семейный ужин: дети приезжают к родителям, как бы далеко те ни жили, и рассказывают, как прошла неделя. При этом нельзя сказать, что они не ссорятся и у них идеальные взаимоотношения: часто именно на этом ужине и происходят мелкие бытовые споры. Но в целом эта традиция непоколебима. Что бы ни произошло, ужин будет железно.

А похожи новозеландцы на белорусов своей «памяркоўнасцю». В отличие от вспыльчивых австралийцев, они часто руководствуются в жизни принципом «Ну, значит, так надо», стараются лишний раз не скандалить и не «отсвечивать». Еще, по словам Оли, мы похожи трудолюбием. Новая Зеландия — страна, первой встречающая рассвет. И многие новозеландцы встречают его, стоя в пробке в пять-шесть утра по дороге на работу. А еще они не любят, когда их сравнивают или вовсе отождествляют с австралийцами.

— Многие даже злятся: «Да мы не Австралия, хватит нас сравнивать!» Ну и, по правде говоря, в Новой Зеландии реально жить круче. Тут нет ядовитых змей и пауков, тут не так жарко, тут больше места и меньше людей. Так что это австралийцы должны завидовать, а не наоборот.

Единственная странность местных, к которой белоруска еще не привыкла (и не собирается), — это то, что среди новозеландцев практически норма пить за рулем.

— Довольно часто бывает ситуация, когда люди приезжают на вечеринку на машине, выпивают два-три бокала вина или несколько пинт пива и едут домой за рулем, как ни в чем не бывало. С этим вроде борются на государственном уровне: очень много социальной рекламы довольно пугающего, но внушающего трепет содержания. Новозеландские «социалки» про нетрезвое вождение известны во всем мире. Правда, иногда кажется, что они действуют на всех, кроме самих новозеландцев.

«Я амбассадорка «палесскай мовы» в NZ». Как заскучать по дому и завести популярный среди белорусов блог

Сейчас жизнь Эда и Оли на острове устаканилась и вошла в зону комфорта. Она работает в IT, он инженер в яхт-индустрии. Но Оля признается, что в последнее время начала скучать по дому — причем даже не по Минску, в котором прожила 10 лет, а по родной деревне, где даже язык свой.

— Когда я сейчас созваниваюсь с мамой, мы всегда говорим с ней на «опольском». Это такой полесский диалект, помесь белорусского, польского и украинского — в Ополи на нем говорят все 440 жителей деревни без исключения. Вообще, на Полесье много разных языков-диалектов, они похожи друг на друга, но в каждом есть что-то уникальное. Например, в Ополе мы говорим «сіль», а в Спорово (это поселок, где делают знаменитые длинные чипсы) говорят «суль». При этом между поселками всего 20 минут езды.

Когда Оля рассказывает о полесских языках и диалектах, у нее загораются глаза. Даже через пол-экватора и по видеозвонку видно, насколько невероятно интересна ей эта тема.

— Так вот, во время одного из телефонных разговоров с мамой я поняла, что начинаю забывать некоторые слова, заменять их русскими или даже английскими. И мне стало немного грустно. Я же последняя в своем роде, кто помнит «опольску мову», и если я не начну все это записывать и документировать, то эти слова могут пропасть. Потому что их и так многих нет в Google. Так я начала вести свой блог «Голя з Ополя» в Instagram.

Сейчас в блоге Оли около 4 тыс. подписчиков. Все посты она ведет исключительно на опольском и рассказывает в них про историю своей деревни, разбирает необычные слова, проводит стримы, записывает видеоролики. К ее приятному удивлению, люди проявляют невероятный интерес к этой теме. Один из роликов, где Оля на опольском рассказывает свою историю, собрал более 215 тыс. просмотров.

— Меня смотрят белорусы по всему миру. Даже 10 человек из моего родного Ополя, чем я очень горжусь. Это и мои одногодки, и дети, которые разъехались из Ополя по разным городам Беларуси, — мы с ними даже иногда спорим, как правильно произносится то или иное слово. Думаю, многие люди даже не знали о том, что на белорусском Полесье есть свои языки и что они звучат настолько по-другому. Плюс, безусловно, многим интересна и моя история из Новой Зеландии. Такой вот выходит интересный контраст: я амбассадорка «палесскай мовы» в NZ.

Что общего у жителей белорусского полесья с индейцами из Новой Зеландии?

История Оли интересно переплетается с ситуацией с коренным народом Новой Зеландии — маори. Сейчас правительство страны вкладывает огромные деньги в то, чтобы сохранить остатки культуры коренных народов, и особенно язык: на языке маори сейчас дублируются надписи на официальных документах, запускаются различные программы поддержки.

— В отличие от Америки, британские колонизаторы не истребляли здесь коренное население. Произошла мягкая ассимиляция. Сейчас трудно встретить стопроцентного маори — максимум на четверть. Но это так круто, что сейчас в Новой Зеландии происходит ренессанс этой древней культуры и язык маори в последние годы стал гораздо популярнее. Это один из факторов, который вдохновил меня вести блог и рассказывать про «опольску». По сути, жители Ополя и других полесских деревень, где существует свой язык, — мы все немного белорусские маори, — шутит Оля.

Еще один идейный вдохновитель блога Оли — ее бабушка. Именно ее старые фотографии девушка чаще всего использует для оформления постов. Ее истории, словечки и даже рецепты часто являются темой для очередного ролика или стрима. Вот что пишет сама Оля:

«Мое гопільска муза — гато мое баба! І ныхай вжа йіі нымае з намэ, ала вона всігда в моім сарцэ! По моршчэнам і замазаным кіпцюрам одразу ясно шо чоловік прыгучаны був до роботэ. Хутко почну вам росказуватэ про кніжку якую я напісала про свою бабу. Ны пірыключайся, бі той казаў!»

Если кто не понял, вот так и выглядит опольский на письме. А на фото ниже — как раз Олина бабушка. Раньше она немного скромничала и смеялась над тем, что внучка сделала ее фото буквально товарным знаком своего блога.

— Когда бабули не стало, я поняла, что больше никогда не смогу ее сфотографировать, я никогда ее не верну. Первый год было очень грустно. А потом я поняла, что могу продолжать делать с ней коллажи и она будет жить в них: разговаривать с подписчиками, делиться историями. И когда люди пишут мне, что благодаря блогу вспоминают, как разговаривали их бабушки, мне становится очень тепло на душе.

Чтобы сохранить память о своей бабушке, Оля даже написала о ней книгу. Разумеется, на опольском — а как еще! Сейчас книга готовится к изданию. Помогают Оле белорусские редакторы, современные художники и дизайнеры — все очень серьезно!

— Моя бабуля при жизни помогала людям в деревне устраивать похороны. Она знала все погребальные традиции, знала, как правильно «по-опольски» отправить человека в последний путь. Ее даже звали в деревне «дырэктар морга». Так вот и книжка будет про мою бабушку и про «философию жизни и смерти на белорусском Полесье», как я люблю говорить. Надеюсь, скоро мы все доделаем и книжка поступит в продажу.

На вопрос, зачем Оля занялась всем этим, живя так далеко, в сказочной стране посреди океана, девушка призадумалась. А потом ответила вот что. Кажется концовки лучше и не придумать.

— Когда я была младше и только поступила в университет в Минск, я немного стыдилась своего диалекта. Мне было неловко, что я не знаю некоторых русских слов и не могу говорить так же бегло, как городские ребята. Но со временем у меня появились друзья, которые увлекаются белорусской культурой, и они, наоборот, восхищались тем, что в моей деревне есть своя «мова», поддерживали меня и постоянно просили: «Ну скажи, скажи что-нибудь на своем, это так круто!» Благодаря им я начала ценить свое отличие. А сейчас, когда я так далеко, я люблю все это еще сильнее. Я очень надеюсь, что то, что я делаю, тоже поможет «хлопчыкам и дзяўчынкам з Палесся» начать по-настоящему гордиться тем, откуда они родом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».