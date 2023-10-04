закрыть
4 октября 2023, среда, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: У небензей, лавровых и захаровых всё крайне хлипко

  • 4.10.2023, 9:15
  • 4,602
Невзоров: У небензей, лавровых и захаровых всё крайне хлипко

Международные «успехи» РФ оказались бутафорией.

Ожила и выразительно шевелится «международная жизнь России», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Действительно ли Россия так успешно гадит на «мировой арене», или даже ее «кучки» это очередной медиа-мираж?

Пока не остыл труп Путина, реальные суммы, брошенные на прямой подкуп африканских, словацких, иранских политиков останутся неизвестными. Их астрономичность можно лишь предполагать.

Цены на «дружбу с Россией», с учетом ее откровенно преступного статуса и очень грязной репутации должны были вырасти непомерно.

Никакого же другого «дипломатического инструмента», кроме прямой долларовой закачки в карманы и глотки «союзничков», у России, как не было, так и нет.

Это объясняет и запредельно низкий уровень дипломатических кадров РФ. У всех «небензей, лавровых и захаровых» одна функция: в сортирах международных форумов передавать пачки банкнот, покупая очередное «зароссийское выступление».

Всё это крайне хлипко. Не станет пачек - не будет и «поддержки».

Никаких же реальных «срастаний интересов» РФ с ее подпевалами, как не было, так и нет.

Так что международные «успехи» - такая же бутафория, как и все российское.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип