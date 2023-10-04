Невзоров: У небензей, лавровых и захаровых всё крайне хлипко
- 4.10.2023, 9:15
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Международные «успехи» РФ оказались бутафорией.
Ожила и выразительно шевелится «международная жизнь России», пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Действительно ли Россия так успешно гадит на «мировой арене», или даже ее «кучки» это очередной медиа-мираж?
Пока не остыл труп Путина, реальные суммы, брошенные на прямой подкуп африканских, словацких, иранских политиков останутся неизвестными. Их астрономичность можно лишь предполагать.
Цены на «дружбу с Россией», с учетом ее откровенно преступного статуса и очень грязной репутации должны были вырасти непомерно.
Никакого же другого «дипломатического инструмента», кроме прямой долларовой закачки в карманы и глотки «союзничков», у России, как не было, так и нет.
Это объясняет и запредельно низкий уровень дипломатических кадров РФ. У всех «небензей, лавровых и захаровых» одна функция: в сортирах международных форумов передавать пачки банкнот, покупая очередное «зароссийское выступление».
Всё это крайне хлипко. Не станет пачек - не будет и «поддержки».
Никаких же реальных «срастаний интересов» РФ с ее подпевалами, как не было, так и нет.
Так что международные «успехи» - такая же бутафория, как и все российское.