Невзоров: У небензей, лавровых и захаровых всё крайне хлипко 4.10.2023, 9:15

4,602

Международные «успехи» РФ оказались бутафорией.

Ожила и выразительно шевелится «международная жизнь России», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Действительно ли Россия так успешно гадит на «мировой арене», или даже ее «кучки» это очередной медиа-мираж?

Пока не остыл труп Путина, реальные суммы, брошенные на прямой подкуп африканских, словацких, иранских политиков останутся неизвестными. Их астрономичность можно лишь предполагать.

Цены на «дружбу с Россией», с учетом ее откровенно преступного статуса и очень грязной репутации должны были вырасти непомерно.

Никакого же другого «дипломатического инструмента», кроме прямой долларовой закачки в карманы и глотки «союзничков», у России, как не было, так и нет.

Это объясняет и запредельно низкий уровень дипломатических кадров РФ. У всех «небензей, лавровых и захаровых» одна функция: в сортирах международных форумов передавать пачки банкнот, покупая очередное «зароссийское выступление».

Всё это крайне хлипко. Не станет пачек - не будет и «поддержки».

Никаких же реальных «срастаний интересов» РФ с ее подпевалами, как не было, так и нет.

Так что международные «успехи» - такая же бутафория, как и все российское.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».