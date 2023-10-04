Беспилотник атаковал воинскую часть РФ в Брянской области

Беспилотник атаковал воинскую часть РФ в Брянской области2
- 4.10.2023, 9:27
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БПЛА самолетного типа устроил взрыв в расположении оккупантов.
Россияне заявили, что беспилотник якобы атаковал военную часть в Карачево Брянской области ночью 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как пишут СМИ, около 3:00 ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался.
Информации о пострадавших нет.
Взрывы и пожары на территории России
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.
Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.
Позже в российском городе Красноярск на территории алюминиевого завода произошел масштабный пожар. Перед этим было слышно взрыв
Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о «прилетах» по одному из предприятий.
А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.