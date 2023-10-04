У Скабеевой размечтались о захвате Украины и вспомнили о Беларуси 5 4.10.2023, 9:49

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Москва надеется на помощь Северной Кореи.

На шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой выдали, что РФ якобы «все равно заберет» Украину, поскольку «дойти до Львова – не такая большая проблема». При этом в Москве надеются на помощь Северной Кореи – вся проблема якобы в том, какую цену хочет заплатить страна-агрессор за войну.

Циничное заявление сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев в очередном выпуске «60 минут» на пропагандистском канале «Россия 1». По его мнению, Россия якобы «все равно заберет» Украину, поскольку никто якобы не будет против, передает obozrevatel.com.

«Украину мы все равно заберем. Ну, кто там будет, ну, кто против нас вообще? Еще Северная Корея примкнет. Кто там может что-то сказать вообще от Японии до Лиссабона, вот это вот правда. Вообще все будет тишина и для Америки это будет большая проблема», – выдал гость Скабеевой.

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По его мнению, дойти до Львова для оккупационных войск РФ якобы нетрудно. При этом он решил сравнить Украину с соседней Беларусью.

«Дойти до Львова – не такая большая проблема. Мы Беларусь всего за полтора месяца освободили, ну, и здесь то же самое. Другой вопрос, какими жертвами, какими потерями», – сказал Журавлев.

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