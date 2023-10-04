Грузчика уволили за разбитый ящик шампанского, но он сумел отсудить моральную компенсацию 1 4.10.2023, 9:55

иллюстративное фото

И восстановиться на работе.

В конце 2022 года мужчина устроился грузчиком в магазин «Копеечка». Примерно через месяц там упал ящик шампанского. А 30 марта грузчика уволили, однако он не согласился и пошел в суд, пишет Onliner.by.

Грузчик был уволен «за осуществление действий работником, который непосредственно обслуживает денежные и материальные ценности». Это обосновывалось тем, что его действия стали поводом для утраты доверия к нему со стороны нанимателя.

Мужчина посчитал, что увольнение незаконное, просил суд восстановить его на работе, взыскать с ответчика среднюю зарплату за время вынужденного прогула плюс 3000 рублей компенсации морального вреда, а также судебные издержки.

Что решил суд Ленинского района Минска:

• увольнение незаконное;

• мужчину нужно восстановить на работе;

• выплатить компенсацию за вынужденный прогул — 622,95 рубля;

• возместить моральный ущерб — 100 рублей.

Суд пришел к выводу, что мужчина не скрывал, что разбил шампанское, и согласился возместить ущерб. Поэтому его действия не могут быть основанием для утраты доверия со стороны нанимателя.

Откуда здесь моральная компенсация?

Работник уволен незаконно, по дискредитирующим основаниям, так что суд счел обоснованным довод мужчины о моральных страданиях. Правда, компенсация оказалась гораздо меньше запрашиваемой.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Сеть доказывала, что выводы суда не основаны на исследованных обстоятельствах дела, показаниях сторон и свидетелей.

Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда не нашла оснований, чтобы отменить решение. Изменили только размер средней зарплаты за время вынужденного прогула — 1202,85 рубля.

Решение суда вступило в законную силу.

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