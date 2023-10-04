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«Перемещаться по велодорожке с коляской, это, конечно, незабываемые адреналиновые моменты»

  • 4.10.2023, 10:10
«Перемещаться по велодорожке с коляской, это, конечно, незабываемые адреналиновые моменты»

Молодая мама из Жодино возмутилась «благоустройством».

В Жодино «закатали в асфальт» бордюр на велодорожке, однако на дорожке для пешеходов его оставили. Это возмутило молодую маму, которая предпочитает гулять с коляской как раз по дорожке для пешеходов.

— По велодорожке или по дорожке для пешеходов следует двигаться мамам и папам с колясками? Ответ, по моему мнению, ясен как день: естественно, по тротуару, предназначенному для пешеходов, — поделилась мама с EX-PRESS.BY после прогулки с коляской. — Ведь велосипедисты могут разогнаться на приличную скорость. Перемещаться по велодорожке с коляской, это, конечно, незабываемые адреналиновые моменты. Но это опасно.

По ее мнению, в Жодино решили, что не так уж и это опасно. На велодорожке в районе улицы 40 лет Октября провели «благоустройство». Здесь «закатали» неровности в асфальт:

— Но это сделали совсем не великодушно — охватили только часть велодорожки. А для пешеходов преграду оставили неизменной. Почему? Наверное, им просто было лень «благоустроить» всю дорожку по её полной ширине? Теперь у нас остался всего один вариант — велодорожка становится коляскотреком!

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