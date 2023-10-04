В Польше в железнодорожных цистернах нашли контрабандные сигареты из Беларуси

В Польше в железнодорожных цистернах нашли контрабандные сигареты из Беларуси4
- 4.10.2023, 10:35
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Партию оценили в $35 тысяч.
Польские службы сообщили о попытке ввезти из Беларуси партию контрабандных сигарет на $35 тысяч. Более 10 тысяч пачек были спрятаны в железнодорожных вагонах, в том числе в цистернах с синтетической смолой.
Налоговая служба Польши нашла в двух поездах из Беларуси более 10 тысяч пачек сигарет. Они были спрятаны в каркасах вагонов-платформ, а также внутри цистерн с жидкой синтетической смолой.
Контрабанду заметили благодаря рентгеновским сканерам и тщательному досмотру. Партию оценили в $35 тысяч.
Нелегальный груз нашли на погранпереходе на Подляшье.
Машинистов обоих поездов допросили. Начата проверка.
В основном, белорусские контрабандные сигареты везут в Литву. В этом году там задержали рекордную партию – на €4 млн.