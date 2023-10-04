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ФСБ устроила «разборки» с губернатором Курской области РФ

  • 4.10.2023, 11:13
  • 4,202
ФСБ устроила «разборки» с губернатором Курской области РФ

После того, как не получила откат за фейковые оборонительные сооружения.

В руководстве Курской области РФ возник конфликт из-за разворовывания бюджетных средств, выделенных на оборонительные сооружения, которые оказались фейковыми.

Губернатор Роман Старовойт потратил на них более 10 млрд рублей (около 3,69 млрд грн), а местная ФСБ, не получив «отката», угрожает ему уголовным преследованием.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что ранее получили от подполья в Курской области РФ фото имитации оборонительных сооружений.

По информации ЦНС, между ФСБ области и Старовойтом возник конфликт из-за того, что последний не поделился отмытыми деньгами.

При этом Старовойт пытается использовать свои связи в Москве, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Именно этим угрожают ему руководители ФСБ региона, если он не даст откат.

В то же время губернатор решил продолжить отмывать средства, однако стал частично строить реальные обустройства фортификационных сооружений в поселке Теткино. Их фото ЦНС получил от местного подполья.

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