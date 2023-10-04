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Со стороны Беларуси были атакованы латвийские пограничники

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  • 4.10.2023, 11:24
  • 3,472
Со стороны Беларуси были атакованы латвийские пограничники

Видео.

Латвийские пограничники опубликовали видеозапись инцидента на границе с Беларусью. Он произошел в воскресенье, 1 октября.

Как сообщили в пограничной службе Латвии, пограничники получили несколько сигналов тревоги от технических средств. На месте они заметили несколько групп потенциальных нарушителей.

«Пограничники столкнулись с агрессией со стороны лиц с белорусской стороны — потенциальные нарушители границы, заметив присутствие пограничников, начали громко кричать, кроме того, один из них несколько раз бросал камни, поднятые с земли в сторону пограничников», – говорится в сообщении.

В опубликованном ролике можно увидеть мужчину со скрытым лицом, который подбирает два камня с берега ручья, а затем бросает их, при этом часть «снарядов» летит в сторону снимающего.

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