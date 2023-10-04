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В Беларуси за месяц зафиксировали 189 температурных рекордов

  • 4.10.2023, 11:36
В Беларуси за месяц зафиксировали 189 температурных рекордов

Обновлены максимумы, которые держались с 1999-го года.

В Беларуси за месяц зафиксировали 189 температурных рекордов. Сентябрь 2023-го стал самым теплым за послевоенный период.

Во вторник, 3 октября, температурные рекорды зафиксировали в Гродно (это было самое теплое место в стране), Ошмянах и Нарочи. Обновлены максимумы, которые держались с 1999 года.

В Гродно воздух прогрелся до 24,3 градуса (прежний рекорд дня — 21,5). Перекрыты рекорды также в Ошмянах (22 против 21,7) и Нарочи (21,7 против 21,2).

Абсолютный максимум дня держится с 1915 года — 27,1 в Василевичах на Гомельщине.

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