В Беларуси за месяц зафиксировали 189 температурных рекордов
- 4.10.2023, 11:36
Обновлены максимумы, которые держались с 1999-го года.
В Беларуси за месяц зафиксировали 189 температурных рекордов. Сентябрь 2023-го стал самым теплым за послевоенный период.
Во вторник, 3 октября, температурные рекорды зафиксировали в Гродно (это было самое теплое место в стране), Ошмянах и Нарочи. Обновлены максимумы, которые держались с 1999 года.
В Гродно воздух прогрелся до 24,3 градуса (прежний рекорд дня — 21,5). Перекрыты рекорды также в Ошмянах (22 против 21,7) и Нарочи (21,7 против 21,2).
Абсолютный максимум дня держится с 1915 года — 27,1 в Василевичах на Гомельщине.