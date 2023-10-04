закрыть
4 октября 2023, среда, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии

6
  • 4.10.2023, 11:41
  • 2,860
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии

Решение вынес Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора программы «Время» на Первом канале Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии, признав ее виновной в «распространении фейков» о Вооруженных силах РФ («д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает The Moscow Times.

«Суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Также суд лишил ее права в течение четырех лет администрировать сайты и страницы в социальных сетях. Гособвинение просило назначить Овсянниковой девять с половиной лет колонии.

Дело против журналистки возбудили после ее пикета на Софийской набережной 15 июля 2022 года. На него она вышла с плакатом, на котором было написано: «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

В августе того же года Овсянникову отправили под домашний арест, но журналистка отказалась соблюдать меру пресечения, назвав себя невиновной. В октябре она сбежала из-под домашнего ареста во Францию.

Марина Овсянникова стала известна после того, как в марте 2022 года вышла с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала». Тогда на нее составили протокол за «дискредитацию» российской армии и задержали.

Перед выходом в прямой эфир с антивоенным плакатом Овсянникова записала видеообращение, в котором она осудила войну России против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип