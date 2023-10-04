Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии 6 4.10.2023, 11:41

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Решение вынес Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора программы «Время» на Первом канале Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии, признав ее виновной в «распространении фейков» о Вооруженных силах РФ («д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает The Moscow Times.

«Суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Также суд лишил ее права в течение четырех лет администрировать сайты и страницы в социальных сетях. Гособвинение просило назначить Овсянниковой девять с половиной лет колонии.

Дело против журналистки возбудили после ее пикета на Софийской набережной 15 июля 2022 года. На него она вышла с плакатом, на котором было написано: «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

В августе того же года Овсянникову отправили под домашний арест, но журналистка отказалась соблюдать меру пресечения, назвав себя невиновной. В октябре она сбежала из-под домашнего ареста во Францию.

Марина Овсянникова стала известна после того, как в марте 2022 года вышла с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала». Тогда на нее составили протокол за «дискредитацию» российской армии и задержали.

Перед выходом в прямой эфир с антивоенным плакатом Овсянникова записала видеообращение, в котором она осудила войну России против Украины.

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