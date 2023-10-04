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Армения отвесила политическую оплеуху Кремлю

  • Сурен Петросян, «24 канал»
  • 4.10.2023, 11:51
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Армения отвесила политическую оплеуху Кремлю

Что кроется «между строками» решения о ратификации Римского статута.

Ратификация Римского устава Международного уголовного суда Арменией 3 октября – это фундаментальный шаг на пути к постепенному выходу страны из-под российского влияния. Это также четкая демонстрация настроения Еревана искать союз с европейскими партнерами даже вопреки истерическим призывам со стороны Москвы.

Что кроется «между строками» решения Армении

В кулуарах часто представители политического истеблишмента стран Запада и влиятельной армянской диаспоры во Франции или США говорили об определенной «половинчатости» шагов правительства Никола Пашиняна по вопросу политики на российском направлении.

С одной стороны, он проявлял готовность дистанцироваться от России, однако следующим шагом словно не доводил дело до конца и удерживался в поле влияния Кремля. Кое-где подобный подход не позволял в полной мере доверять армянскому руководству и заставлял вдаваться в вопрос: «А готовы ли в Ереване идти до конца и наконец «порвать» с Россией?».

Отныне поступают четкие сигналы, что ситуация изменилась к лучшему, и Армения показывает свою субъектность, нанося настоящую оплеуху российской дипломатии.

Первоочередная и публичная цель подобного шага парламента Армении – защита от Азербайджана. Ведь армянская сторона ищет все возможные способы защиты себя в условиях российской измены и на основе ратификации Римского устава МУС создать правовые условия для привлечения к ответственности азербайджанских военных в ходе совершения ими противоправных действий на армянской территории – посягательства на территориальную целостность, преступления против гражданского населения.

Если ОДКБ и другие так называемые «гарантии» со стороны России бездействуют, Армении необходимо искать эффективный инструментарий и заручиться поддержкой европейских партнеров и США.

Однако сознательные действия правительства и парламента Армении необходимо также «читать между строк».

Во-первых, Ереван показал Москве свою готовность двигаться дальше, не в фарватере российских интересов.

Во-вторых, по решению МУС, страны, ратифицировавшие Устав, должны задержать военно преступника Владимира Путина в случае его приезда. Российскому президенту дали понять, что он не желанный человек в Армении.

Фактически это в какой-то мере повторяет ситуацию с Южно-Африканской Республикой, когда Путин не мог полететь туда на саммит БРИКС, поскольку африканская страна ратифицировала Римский устав. Официальные отговорки российских властей – это просто банальные оправдания.

В-третьих, готовность Армении действовать в рамках Римского устава также открывает возможности для более глубокого взаимодействия правоохранительных органов страны с международными коллегами и в других вопросах – обход санкций или противоправная финансовая деятельность.

Шаг к независимости от России

Что это значит? Многие представители русского бизнеса используют Армению как хаб для сохранения собственных капиталов, проведения интернациональных транзакций и т.д. Кроме того, российская сторона часто прибегает к обходу наложенных международных экономических ограничений с использованием Армении, что позволяет получать необходимые технические компоненты или поддерживать собственный ВПК.

Теперь Армения может исправить ситуацию: будет увеличиваться вероятность того, что по запросу международных партнеров российские активы в финансовой системной стране будут заморожены или что схемы по обходу санкций будут ликвидированы.

Важно, что Армения шагнула на пути правовой независимости от российского влияния. В дальнейшем следует ожидать соответствующих решений на политическом и безопасном уровнях.

Сурен Петросян, «24 канал»

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