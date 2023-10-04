Дождь повредил исторический мурал в Гродно, торжественно открытый месяц назад 4.10.2023, 11:56

Часть фасада «сползла» на землю.

Мурал, посвященный истории Гродно, не смог пережить сильный ливень, который ночью обрушился на город. На фото, которые публикует портал Newgrodno.by, видно, что часть фасада попросту «сползла» на землю.

Напомним, эту достопримечательность торжественно открыли около месяца назад. Тогда говорилось, что огромное граффити является одним из самых больших в стране. Его размер — более 400 квадратных метров. На мурале были собраны сцены охоты, факты из истории города и главные гродненские достопримечательности. Инициатором создания этого художественного объекта был Анатолий Гришук, хозяин галереи холодного оружия. На стене галереи и размещен мурал.

Напомним, накануне вечером синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Сегодня днем также на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами до 15-20 м/с. Возможны повреждения (обрывы) линий связи и электропередач, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев.

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