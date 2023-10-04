Партизаны нашли секретный склад россиян под Симферополем

Партизаны нашли секретный склад россиян под Симферополем1
- 4.10.2023, 12:01
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Опубликованы его координаты.
Партизаны обнаружили секретный склад российских захватчиков вблизи оккупированного Симферополя. Его обустроили на заброшенной овощной базе прямо в скале.
Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».
Секретный склад россиян находится в селе Мазанка Симферопольского района. Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725.
Вход в склад оккупанты укрепили ракушником. У главного входа располагается палатка с личным составом.
По данным партизан, на въезде в село установлены посты военной полиции. Силовики проверяют машины гражданских.
«Вероятно, очень жирная цель, которая требует «Грома». Вся информация передана - ожидаем результатов», - говорится в сообщении.