закрыть
4 октября 2023, среда, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Партизаны нашли секретный склад россиян под Симферополем

1
  • 4.10.2023, 12:01
  • 2,174
Партизаны нашли секретный склад россиян под Симферополем

Опубликованы его координаты.

Партизаны обнаружили секретный склад российских захватчиков вблизи оккупированного Симферополя. Его обустроили на заброшенной овощной базе прямо в скале.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

Секретный склад россиян находится в селе Мазанка Симферопольского района. Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Вход в склад оккупанты укрепили ракушником. У главного входа располагается палатка с личным составом.

По данным партизан, на въезде в село установлены посты военной полиции. Силовики проверяют машины гражданских.

«Вероятно, очень жирная цель, которая требует «Грома». Вся информация передана - ожидаем результатов», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип