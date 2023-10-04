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Полиция Грозного завершила проверку сына Кадырова

  • 4.10.2023, 12:10
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Полиция Грозного завершила проверку сына Кадырова
Адам Кадыров

Каков результат?

Полиция Грозного закончила проверку по избиению Никиты Журавеля. Как стало известно «Базе», МВД России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела против сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Все дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет», — сообщает издание.

По информации «Базы», проверку случая с избиением в СИЗО Грозного начали еще 18 августа — тогда в полиции Грозного зарегистрировали сообщение о причинении телесных повреждений содержащегося под стражей в СИЗО 1 Никиты Журавеля.

21 августа, после того как об избиении написали в СМИ, в Следственный Комитет пожаловался правозащитник Иван Матвеев.

В своем заявлении он ничего не написал про Адама Кадырова — Матвеев просил возбудить дело на сотрудников СИЗО 1, которые впустили в закрытое помещение посторонних и допустили избиение Журавеля.

В СК Матвееву ответили, что передали проверку в МВД. Заявитель не согласился с таким решением и обжаловал передачу проверки, обратившись в прокуратуру (ответ прокуратуры Матвееву ранее сегодня и публиковала «База»). По словам Матвеева, он намерен пойти дальше и написать заявление в ФСБ — по мнению мужчины, в деле Журавеля налицо коррупционная составляющая, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления.

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