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Кремль открестился от Симоньян

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  • 4.10.2023, 12:21
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Кремль открестился от Симоньян

Песков отреагировал на волну негодования в РФ.

На кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян пожаловались в СК и МВД РФ за ее призыв взорвать термоядерную бомбу над Сибирью.

С соответствующим заявлением к российским силовикам обратился Николай Королев, который является помощником депутата Мосгордумы Евгения Ступина, о чем сам рассказал у себя в Instagram, передает nv.ua.

Напомним, что Симоньян утверждает, будто ядерный взрыв над Сибирью лишь уничтожит всю электронику, в том числе космические спутники, без причинения какого-либо вреда людям или природе.

В то же время, зачем это вообще делать, она не уточнила.

«Я думал, что видел уже все возможные проявления пропаганды, но, оказывается, нет предела моральному разложению… Маргарита Симоньян в своей передаче Ч.Т.Д предложила нанести ядерный удар по территории РФ, а именно Сибири. Также она сообщила, что в ядерном взрыве над Сибирью нет ничего страшного… Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — написал он у себя в посте.

При этом Королев отметил, что сомневается в том, что Симоньян в итоге привлекут к уголовной или даже административной ответственности, поскольку никакого равноправия среди граждан РФ на сегодняшний день нет.

В свою очередь у главы Кремля Владимира Путина от ее скандальных высказываний решили откреститься.

«Ее слова не отражают официальную позицию РФ», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, отметив, что никаких официальных постов Симоньян якобы не занимает, хотя на самом деле она является одним из руководителей государственного пропагандистского ресурса RT.

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