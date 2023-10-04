СМИ: У Токмака началось решающее сражение резервов 1 4.10.2023, 12:36

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ВСУ вбивают клин между российскими гарнизонами в Новопокровке и Вербовом.

В Бахмуте и на Южном фронте происходят чрезвычайно кровопролитные бои, результаты которых могут повлиять на все контрнаступление Украины, сообщает espreso.tv.

Бои в Луганской области и наступление на Купянск

Несмотря на относительное затишье на Луганщине и уменьшение наступательного давления со стороны россиян, оккупанты начали бить КАБами по мостам на реке Оскол . Их целью является усложнение логистики сил ВСУ, которые ведут оборону на границе Луганской и Харьковской областей. За последнее время они уничтожили 4 моста, в том числе два в самом Купянске и еще два южнее, в районе Купянска-Узлового и Сенькового . Ранее были разбиты мосты, ведущие на Боровую и Двуречную.

ВСУ пришлось устанавливать понтонные переправы, которые также находятся под огнем врага. Логично было бы предположить, что захватчики планируют новую наступательную операцию, однако сейчас у россиян иссякли ресурсы, чтобы возобновить наступление на многих участках фронта с целью прорыва их и выхода к реке Оскол.

Тем более что резервы в виде 25-й армии, которую недавно ввели на фронт, пришлось рассеять между Луганщиной и югом Украины. К тому же, ВС РФ так спешили, что не сумели мобилизовать необходимые 45-50 тыс. солдат и отправили в Украину вместо «армии» худенькую дивизию в составе 15-17 тыс. россиян.

Южный фронт

О серьезной настроенности ВСУ на прорыв фронта в районе Новопрокоповки свидетельствует то, что здесь сейчас действуют 9 бригад, среди них 3 артиллерийских, 2 десантных, а также механизированные и пехотные. Ситуация на всех трех направлениях от Роботиного достаточно динамичная, ведь оккупанты понимают цену поражения в этой битве и тоже бросили сюда все имеющиеся резервы. Поскольку потери у россиян достаточно велики, то они все время ищут новые ресурсы на других участках фронта.

К югу от Работиного Силы обороны ведут бой уже за центральную часть Новопрокоповки , однако нет данных о том, что они сумели там закрепиться. Также продолжается битва за главную вершину 166-м в этом районе – ВСУ осталось преодолеть менее 100 метров, чтобы сбросить врага с господствующей высоты.

С правого фланга, в районе села Копани , российские десантники возобновили контратаки и заставили наши войска отступить. Однако с левого фланга ВСУ продвинулись по дороге Н-08 в направлении на Новофедоровку , что к северу от Вербового , таким образом пытаясь вбить клин между гарнизонами в Новопокровке и Вербовом.

Другая часть украинских военных продолжает пробивать себе путь на западных окрестностях Вербового , а еще одна сражается за то, чтобы обойти село с юга.

Между тем, россияне принимают меры, чтобы в случае обрезания поставок через Крымский мост иметь возможность обеспечивать гарнизоны в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе . В частности, они начали строительство дороги и железной дороги из Донецка в Мариуполь в обход простреливаемой ВСУ Волновахи . Кроме того, аналогичные логистические артерии они ведут из Таганрога через Мариуполь и Бердянск, вплоть до Мелитополя.

Контрнаступление у Бахмута

ВСУ на этой неделе продолжили наступление на юге от Бахмута . Наиболее кровопролитные бои происходят у Андреевки , где ВСУ пытаются удержать отбитые участки фронта с восточной стороны железнодорожной насыпи, а также в некоторых местах пытаются развить успех в направлении Одрадовки .

Одновременно с этим Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов в Курдюмовке . Местный гарнизон уже сильно обескровлен, так что если в ближайшие дни сюда не прибудет подкрепление, то ВСУ смогут наконец-то деоккупировать это стратегически важное для Украины село.

Россияне вернули под Бахмут вагнеровцев и возобновили контрнаступления на Клещиевку . Пока бесполезно. Как следствие – руководство сменило генерал-лейтенанта Сычева, руководившего этим участком фронта. За ним приехали ребята в черной форме и вывезли в неизвестном направлении.

Ударные беспилотники ВСУ 1 октября атаковали Смоленский авиазавод, производивший ракеты Х-59. Достоверно известно, что в цель попали три из четырех дронов, а производственный процесс нарушен.

В этот же день другие украинские дроны ударили по аэродрому возле Сочи , где была стоянка вертолетов. Еще один удар ВСУ нанесли вблизи Джанкоя и в Севастополе . В Москве, Белгороде и Брянске звучала тревога, а ПВО сбивали беспилотники.

Удары украинских дронов указывают союзникам на то, что ВСУ и без западных ракет могут уничтожать цели далеко в российском тылу. Вероятно, это может ускорить передачу Украине ракет ATACMS и Taurus.

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