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В Вильнюсе на чердаке дома, где жил Бронислав Тарашкевич, нашли интересные архивные бумаги

  • 4.10.2023, 12:46
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В Вильнюсе на чердаке дома, где жил Бронислав Тарашкевич, нашли интересные архивные бумаги

В 1920-е там были офисы белорусских организаций.

При разборе найденных документов в архиве иногда бывают необычные находки. На этот раз в коробках из-под противогазов были получены документы. Эти коробки с документами несколько десятилетий пролежали на чердаке дома по улице Виленской, 37 в Старом городе Вильнюса. Возможно, они лежали бы там и дольше, если бы не реконструкция дома. Благодаря счастливой случайности коробки не оказались на свалке, а попали в руки архивистов, пишет Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt.

В этом доме в советское время находился паспортный стол МВД Октябрьского района Вильнюса. Возможно, что работники этого учреждения в 1972 году сложили ненужные документы в коробки из-под противогазов и перенесли их на чердак. Такое предположение связано с тем, что в одной из коробок найдена, пожалуй, случайная фотография ВАЗ-2013, который начали производить в 1972 году.

В коробках находятся различные документы НКВД ЛССР 1940-1941 годов, документы межвоенного времени литовской полиции, свидетельства военных беженцев, приехавших на территорию Литвы из Польши в 1939-1940 годы, карточки людей, находившихся в розыске. Кроме того, найдено много смятых и неиспользованных бланков МВД Литвы межвоенного периода, периодических изданий и т.д.

При разборе коробок были сделаны интересные находки

Межвоенные объявления о розыске преступников и награждении за их поимку, в которых сохранилась уникальная лексика. Есть и рекомендации для водителей автомобилей 1940-1941 годов показывать поворот «рукой или открытием дверцы кабины», а при обгоне «сигналить» и др.

Здесь есть и пустая пачка от сигарет Vesta того же периода — для одних это ненужный мусор, а для других редкий артефакт из прошлого.

Именно в этом доме в 1923—1926 годах жил один из лидеров национального движения Западной Беларуси, автор «Белорусской грамматики» Бронислав Тарашкевич. Об этом можно узнать, взглянув на мемориальную доску на фасаде.

Также в левом крыле дома в разное время размещались редакции радикальных журналов, бюро общества белорусской школы, школьного совета, белорусский студенческий союз. В нескольких комнатах здесь жили композитор Антон Гриневич и художник Язеп Дроздович.

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