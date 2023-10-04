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На Лукашенко свалилось пять серьезных проблем

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  • 4.10.2023, 14:00
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На Лукашенко свалилось пять серьезных проблем

Калий подвел диктатора.

На совещании 3 октября Александр Лукашенко или намекнул, или нехотя проговорился о больших проблемах с экспортом калийных удобрений.

Напомним, возникли они из-за его действий: соучастия в войне против Украины. После этого Литва как страна ЕС прекратила использование своей железнодорожной сети для транспортировки белорусской продукции в порт Клайпеда, откуда она расходилась по всему миру.

Сайт UDF перечисляет главные проблемы с экспортом калийных удобрений на сегодня.

Из-за санкций за калийные удобрения с Беларусью расплачиваются не все

На совещании Александр Лукашенко заявил, что решение проблемы с дебиторской задолженностью — это «вопрос вопросов».

«Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще что-то», — заявил руководитель страны.

По всей видимости, речь о проблемах, возникших из-за санкций. В прошлом году посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа признал, что его страна, один из крупнейших покупателей калийных удобрений, сталкивается не только с логистическими, но и платежными проблемами при закупке белорусской продукции.

Ранее сообщалось, что индийский банк не может перечислить даже не доллары, а рупии в российские или белорусские банки, т.к. они отключены от SWIFT.

Мировые цены падают

Чиновники заявляют, что задача Лукашенко по экспорту не менее 8 миллионов тонн калия (обычный объем до введения санкций) в этом году будет выполнена. Но это вовсе не свидетельствует о том, что дела идут хорошо.

До 2022 года доля Беларуси в мировой торговле калийными удобрениями оценивалась в 20%, в прошлом году она сократилась до 9%. Но в прошлом году властям на руку сыграл резкий рост цены на продукцию, в некоторый странах она достигла исторического максимума.

В 2023 году в среднем, согласно апрельскому прогнозу Всемирного банка, мировая цена на калийные удобрения откатится до 475 долларов за тонну, в 2024 году – до 425 долларов. Другими словами, меньше продавать, но зарабатывать больше, у Беларуси больше не получится.

Как доставить калий до Бразилии, Индии и Африки не придумали

Вместе с Китаем Бразилия и Индия были крупнейшими покупателями белорусской продукции. Если до КНР калий еще как-то доходит (в 2022-м он закупил его почти на миллиард, а в этом году сумма должна быть еще больше), то Бразилия и Индия стали заменять белорусскую продукцию на канадскую.

Кроме того, доля Беларуси на рынке Африки сократилась в прошлом году с 41,7% до 2,8%.

Власти до сих пор ничего не решили со строительством своего порта в России

На совещании Лукашенко заявил:

«Опять же, разночтения. Одни говорят, что нам достаточно Бронки и еще какого-то порта в Мурманске. Иван Иванович (гендиректор «Беларуськалия» Головатый – ред.) говорит, что не надо отказываться от еще одного порта, который нам предлагают, надо вести переговоры и договариваться».

Просто напомним, что летом прошлого года официально сообщалось, что Лукашенко лично «на катере ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке».

А спустя год, летом 2023-го, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил обратное: что наша страна «не планирует создание единого порта в РФ».

Пока Беларусь вынуждена работать через 19 портов в России и это, как следует из слов Лукашенко, непросто:

«Мы понимаем, что портовые мощности, портовые хозяйства – это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные, но тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте».

Нужно новая железная дорога в порты Санкт-Петербурга, но денег на нее нет

Лукашенко заявил на совещании:

«И самое узкое наше место, особенно при работе через порты, это железная дорога».

Руководитель Беларуси вновь вспомнил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого тот якобы пообещал изучить возможность реализации проекта.

Но после совещания посол в РФ Дмитрий Крутой дал понять, в чем загвоздка – у Беларуси на подобные проекты (как, видимо, и на строительство своего порта) нет денег.

По его словам, один из вариантов – восстановлений разъездных станций в РФ:

«Часть денег есть у Российской железной дороги, и часть ресурсов… Мы здесь никаких инвестиций можем и не делать».

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что проект новой железнодорожной ветки потянет минимум на миллиард долларов.

***

Таким образом белорусские власти не только столкнулись с серьезными проблемами при экспорте калийных удобрений, который прежде приносил им миллиарды долларов, но и не знают, как их решить. Денег на новые логистические проекты просто нет, все надежды Лукашенко – на некую помощь со стороны Путина.

Но РФ и так помогает белорусскому экспорту логистикой и льготными тарифами на перевозку. Без каких-то дополнительных «подарков» или уступок со стороны Лукашенко в Кремле вряд ли захотят помогать сильнее.

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