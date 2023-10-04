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В Латвии еженедельно заводят до 10 дел об организации нелегальной миграции

  • 4.10.2023, 14:07
В Латвии еженедельно заводят до 10 дел об организации нелегальной миграции

Мигранты прорываются в страну из Беларуси.

Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии еженедельно возбуждает в 8−10 уголовных дел за организацию нелегальной миграции — как за перевозку людей через границу, так и за их дальнейшую транспортировку в другие страны ЕС. Об этом рассказал начальник ГПО Гунтис Пуятс, пишет DELFI. Мигранты прорываются в Латвию из Беларуси.

Поток мигрантов на белорусско-латвийской границе не уменьшается, отметил Гунтис Пуятс. Например, за 3 октября были задержаны 146 человек. Это самый высокий показатель среди стран ЕС, граничащих с Беларусью. За те же сутки в Польшу пытались попасть 25 иностранцев, в Литву — 20.

География стран происхождения нелегальных мигрантов очень широка — это выходцы из Афганистана, Ирака, Ирана, Индии и многих других стран.

Этим летом наблюдается рост агрессивности нелегальных мигрантов, подчеркнул Пуятс. С начала года пограничники четыре раза применяли огнестрельное оружие для остановки автомобилей, перевозящих мигрантов. Были случаи, когда мигранты бросали камни в пограничников.

По мнению Пуятса, некоторые из мигрантов имеют военное прошлое, например, они пытаются повредить не только забор, но и техническое оборудование на границе.

Латвия не является конечным пунктом назначения мигрантов — в основном они стремятся в Германию, где хотят воспользоваться механизмами предоставления убежища, сказал Пуятс.

Всего с начала года латвийские пограничники предотвратили незаконное проникновение в страну почти 10,5 тысяч человек. В августе правительство Латвии сообщало, что с 11 августа 2021 года более 14 тысяч мигрантов пытались пересечь границу за пределами пунктов пропуска, а по гуманитарным соображениям в страну пустили 282 человека, включая 117 детей.

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