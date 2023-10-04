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«Тихая роскошь»: в центре Минска продают квартиру с люксовым интерьером

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  • 4.10.2023, 14:26
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«Тихая роскошь»: в центре Минска продают квартиру с люксовым интерьером

Как выглядит и сколько стоит.

Первый дом в новом жилом комплексе возле площади Победы сдали еще прошлой зимой. Сейчас в Depo начинают обживаться еще два здания. Проект, который с самого начала удивил рынок отечественной недвижимости стильной архитектурой и необычной даже для Минска ценой (около 3500 долларов за квадрат), продолжает расти и строиться. Сегодня компания «А-100 Девелопмент» презентовала квартиру с люксовым интерьером, пишет realt.by . Это жилье станет первым шоурумом в Depo. Кстати, будет даже возможность тест-драйва!

Презентационная квартира находится на втором этаже одного из первых готовых домов на улице Киселева — в шестиэтажке на 21 квартиру. Всего на этаже тут 4 квартиры. Для полного преображения была выбрана евротрешка, состоящая из кухни-гостиной, спальни и кабинета. Жилье оформлено в стиле quiet luxury, что можно перевести как «тихая роскошь».

Эта трехкомнатная квартира площадью 89 квадратных метров, по словам представителей застройщика, дает полное представление о философии квартала.

Обо всех деталях интерьера квартиры нам рассказали руководитель группы архитектуры Depo Мария Авилова и основатель студии дизайна KOS studio и Moonlight Room, автор интерьера первого шоурума в Depo, Светлана Коледа.

По словам Марии Авиловой, квартал Depo — это про быть, а не казаться. Он про внутреннюю гармонию, самодостаточность, про то, что не нужно притворяться или что-то имитировать. Эти же принципы (умеренность, качество, практичность. эстетика вне времени) заложены в новом интерьере, оформленном в скандинавской философии.

В квартире можно посмотреть на полностью готовый для жизни интерьер со всей необходимой для жизни мебелью, техникой и аксессуарами. Ремонт в шоуруме занял около года, сейчас он будет открыт для всех желающих познакомиться с кварталом.

Обставили презентационную квартиру дизайнерской мебелью — так, в гостиной стоит кресло Catch, созданное испанским дизайнером Хайме Айона для датского рынка. Для кабинета выбран авторский рабочий стол Balls Table с шарами на ножках — отсылка к женским бусам. В спальне созданная по эскизам кровать соседствует с прикроватными тумбами датского бренда Audo. А вот живопись в шоуруме белорусская — на стенах можно увидеть картины белорусских художников: Захара Кудина и Константина Селиханова.

Как отметила управляющая проектом Depo Анна Центер, создание шоурума − это хороший способ примерить на себя свою будущую квартиру. Не исключено, что особо заинтересованным клиентам будет доступен тест-драйв жилья (возможность ночевки в квартире). Кстати, сейчас в квартал уже переехала первая семья, еще несколько квартир находятся на стадии окончания ремонта.

Что касается этой готовой квартиры, то в последствие она будет продана. Как отмечает Анна, интерес к полностью обставленной трешке уже есть. По предварительной информации стоимость квадратного метра тут будет начинаться от 7000 долларов.

Напомним, что участок в центре Минска компания «А-100 Девелопмент» приобрела в 2017 году с аукциона. За землю застройщик заплатил около 8,8 миллиона долларов. Почти столько же компания потратила на снос старых построек и демонтаж инженерных сетей.

Первые три дома ЖК имеют по 6 этажей и расположены со стороны улицы Киселева. Отличаются здания внутренним наполнением: одно сдавалось с черновой отделкой, другое — с white box, третье — с white box plus.

Стены здесь отливались из бетона. Фасад зданий − немецкий клинкерный кирпич. Этот материал интересен тем, что, благодаря технологии изготовления, невозможно найти два одинаковых кирпичика.

В каждом доме запроектировано по 21-й квартире. Высота потолков везде − более трех метров. Количество гардеробных и ванных в каждой квартире равно количеству спален.

Дома стоят на эксплуатируемой кровле, под которой спрятан подземный паркинг с местами для зарядки электромобилей.

Сейчас в Depo продолжается строительство трехподъездного жилого дома на месте галереи Ў, также стартовало возведение еще двух жилых домов в одном из которых будут пентхаусы с почти 8-ми метровые потолки. Вообще, уникальные (штучные) квартиры будут в каждом доме. В настоящий момент в продаже находится 6 домов, что составляет треть комплекса.

Весь жилой комплекс Depo будет состоять из 21 дома и более чем 500 квартир. В будущем в квартале появится пешеходная улица, искусственный пруд, супермаркет, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и частный детский сад. Отметим, что квартал строится в историческом месте, где в 19-м веке располагался конский рынок, а в 20-м — трамвайное депо, позже ставшее троллейбусным.

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