Путинистка Волочкова опозорилась «патриотическим» фото 6 4.10.2023, 14:42

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Россияне в бешенстве требуют наказать ее за «дискредитацию армии».

Российская скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова, которая прославляет Россию и путинский режим, оскандалилась фотографией возле советского истребителя. Путинистка, известная своими неуместными «неизлечимыми» шпагатами, в очередной раз продемонстрировала растяжку, закинув ногу на военную технику 1942 года, пишет obozrevatel.com.

Граждане страны-агрессора взъелись на «патриотку». Под ее фото в Instagram они оставляют гневные комментарии с призывом наказать россиянку за «дискредитацию армии РФ» и «осквернение памяти ветеранов ВОВ».

Помимо того, что Волочкова бесцеремонно закинула свою ногу на советский истребитель, так она еще оставила под кадром крайне неуместную подпись: «Ни дня без движухи». А рядом с текстом – смайлик огонечка. Что хотела этим сказать балерина – непонятно, да россияне и не стремятся разобраться.

Вместо этого комментаторы в истерике пишут, как им стыдно за поведение балерины, советуют ей не позориться и удалить снимок, а также призывают наказать звезду за ее «зазорный» поступок и «вандализм».

«Убери ногу с памяти героям, вообще уже ни стыда ни совести», «Надеюсь, следственный комитет займется этим фото с осквернением памятника ВОВ!», «Никогда не писала, но здесь уже край! Испанский стыд!Настя, вы в курсе, что сейчас на многомиллионную публику осквернили память летчиков ВОВ? Или вам нужен новый скандал, в котором будете искать себе оправдание и хлопать ресницами? Вы в себе? Удалите пост!», «Настя, там красная Звезда! Неужели вы не видите? Для чего вы туда ногу свою закинули?», «Как можно называть себя примой России, выставляя такие фото. Это вандализм!», «Осквернение памяти павших во Второй мировой. Что у вас в голове, Настя?», «Все мозги пропила. Уже не соображает где ноги задирать», – пишут интернет-пользователи.

Еще сотни комментаторов выразили свое недовольство «тупостью» Волочковой, а один из них даже захотел увидеть балерину за решеткой: «Попадает под статью о дискредитации армии РФ, до семи лет».

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По данным SHOT, в полицию на балерину заявили ее подписчики после того, как прима опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5.

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