«Алексеич, я убегу!» 4.10.2023, 15:04

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Виталий Брюх

Бывший политзаключенный рассказал, как отбывал «химию» в Осиповичах.

Виталий Брюх — фигурант «хороводного дела», возбужденного после протестов 13 сентября 2020 года в Бресте. Мужчина был осужден на два года «химии». За время заключения Виталий несколько раз хотел сбежать из исправительного учреждения, но его отговорили сотрудники.

В итоге белорус полностью отбыл свой срок и выехал в Польшу. Свою историю Виталий рассказал журналистам MOST.

Судили Виталия за выход на проезжую часть. Мужчине было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 15 марта 2021 года суд Ленинского района Бреста вынес приговор Виталию. Он получил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

Доставили в Осиповичи

Отбывать наказание брестчанина отправили в город Осиповичи Могилевской области.

— Никогда не слышал про этот город и даже не знал, в какой области он находится. А тут мне надо отбывать наказание там целых два года. Я не сам поехал на «химию». Перед отправкой мне нужно было приходить и отмечаться. На третий раз я не пришел. Меня нашли сотрудники милиции, завезли в участок. Пробыл там несколько часов, и потом сотрудники милиции меня на поезде доставили в Осиповичи.

Первые две недели Виталий провел в изоляторе ПУАТ № 48, на так называемом карантине. Только потом его направили работать на завод.

— Сначала спросили, кем я работал в Бресте. Сказал, что работал слесарем-ремонтником на заводе Gefest. Потом меня свозили на один местный завод, там я попал на собеседование. И взяли меня туда по моей же профессии. Можно сказать повезло, так как некоторых в колхозы отправляли.

На «химии» можно заработать

В Осиповичах Виталий ремонтировал станки и получал в месяц порядка 200-300 рублей. До «химии» на аналогичной должности в Бресте у мужчины была зарплата около 700-800 рублей.

— На этом же заводе в Осиповичах были и другие «химики», которые получали 1000-1200 рублей. Можно было получать хорошие деньги, но тогда были вредные условия и нужно было постоянно работать. Я работал с 07:30 до 16:00. Выходишь из общежития — и сразу на место работы. И потом обратно, так как всех отмечают. Пока идешь домой, надо успеть забежать в магазин, чтобы купить себе еду. Конечно, если есть деньги. Общежитие закрытое, и потом никого не выпускают. На самом деле на «химии» не все так печально, и там лучше, чем в тюрьме. Передвигаешься свободно по территории, есть курилка и спортзал. В свободное время чем хочешь, тем и занимайся. Сотрудники нормальные, но бывают иногда «шмоны» с приезжими в балаклавах. Тогда можно получить и попасть на сутки.

Начальник отряда отговорил от побега

Спустя несколько месяцев после приезда в Осиповичи Виталий хотел сбежать с «химии». Мужчину отговорили.

— У меня были планы убежать с «химии». Уже готов был это сделать. Мне бывшая жена прислала посылку, и вместе с начальником отряда мы пошли на почту забирать ее. Разговорились с ним. Говорю ему: «Алексеич, я убегу!» Он отговорил меня. Сказал: «Зачем тебе надо это?» Тюрьма — это тюрьма, а «химия» — это «химия», где можно пользоваться телефоном, интернетом и всегда можно созвониться с дочкой. Хороший мужик. Как ты к нему, так и он к тебе. Он лояльно относился, и не было разницы, ты политический или нет.

После освобождения Виталию предложили остаться на заводе, обещали даже повысить зарплату. Мужчина не согласился и уехал в Брест. Спустя месяц он переехал в Минск, чтобы найти работу. Ничего не нашел и принял решение уезжать из Беларуси.

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