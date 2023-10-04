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Жестокий бой с большими потерями у россиян: ГУР раскрыло детали высадки десанта в Крыму

  • 4.10.2023, 15:12
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Жестокий бой с большими потерями у россиян: ГУР раскрыло детали высадки десанта в Крыму

Украинские бойцы вернулись после выполненной операции.

В рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а украинские группы уже вернулись из спецоперации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

«Продолжаются мероприятия по деоккупации Крыма. Это была операция диверсионно-разведывательного характера. Она предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись», - рассказал Юсов.

По его словам, в рамках этой операции было жестокое сражение. Есть много потерь среди российских оккупантов.

«К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соизмеримы с российскими», - отметил Юсов.

Также он добавил, что деоккупация полуострова продолжается,

«К сожалению, она не возможна без потерь. Это, в частности, цена за то, что фактически без боя сдали украинский Крым в 2014 году. Украина обязательно вернет Крым и все оккупированные территории», - подытожил представитель ГУР.

Напомним, сегодня в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Так, спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение по российским оккупантам.

Также ГУРовцы обнародовали видео спецоперации в сети.

Не первая высадка ГУР в Крыму

Добавим, что это уже не первая высадка украинских бойцов на территории оккупированного Крыма. В частности, 24 августа разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.

Тогда произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

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