«Знал, что проснусь – и у меня начнется новая жизнь» 3 4.10.2023, 15:13

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Белорус уменьшил себе желудок, но потом вернул все как было.

Когда попытки сбросить вес заканчиваются неудачей и дополнительно набранными килограммами, некоторые задумываются о более радикальном способе – бариатрии. Операция по уменьшению желудка (есть несколько различных вариантов – от кольца-бандажа до резекции) проводится только по показаниям. Ожидаемый итог – особо тучные люди теряют около половины своего веса.

Но возможности хирургии ожирения не безграничны, если человек не может изменить свой образ жизни.

История 35-летнего Руслана (имя изменено) яркий тому пример: он чуть не умер после установки кольца на желудок, но не из-за самой операции, а из-за своего «косяка». Он рассказал Tochka.by свою историю, чтобы другие не повторяли его ошибок.

Весил 140 килограммов

У Руслана проблемы со щитовидкой, отсюда и лишний вес. Но парень честно признается: поесть он тоже любит. И раньше это доходило до крайностей.

«У меня бабушка – повар, она любит готовить, а я люблю покушать. Все сложилось. И к моменту поступления в университет я уже весил центнер. Конечно, мне выписывали и гормоны, и рекомендовали похудеть, но все было никак. Желудок разбился», – говорит Руслан.

В ходе беседы парень несколько раз подчеркивает: это сейчас он все понимает и трезво оценивает свой образ жизни и пищевые привычки. Но тогда все попытки похудеть самостоятельно заканчивались провалом (в том числе и эмоциональным, что снова вело к перееданию).

«Я не мог пойти в тренажерку: такое ощущение, что туда только и ходят красивые накачанные люди, а тут я со своими 140 килограммами. Мне было стыдно и неловко. Купил велотренажер. Но все было без толку, энтузиазм быстро заканчивался. Я все время хотел есть. И пачка пельменей с майонезом для меня в то время была легким перекусом», – вспоминает Руслан.

Но все же он понимал: надо что-то делать. И операция по уменьшению желудка казалась самым простым способом избавиться от ненавистного веса. И лет десять Руслан назад решился на похудение таким способом. Килограммы действительно ушли быстро, но все было не так легко.

Операция и новая жизнь

«Такую операцию просто так не сделают: должны быть показания и определенная масса тела. Доктор со мной разговаривал, наверное, чтобы понять, не связаны ли мои проблемы «с головой». Месяц я вел дневник питания, прошел кучу обследований», – рассказывает Руслан.

Было три варианта операции: резекция желудка, установка баллона, который оставляет в желудке меньше места, и бандаж – он делит желудок на две части, и у человека быстрее появляется чувство сытости.

Руслан выбрал последний метод: баллон был временным решением, уменьшение желудка – слишком радикальная мера, а бандаж хотелось «на постоянно», чтобы навсегда оставаться худым и стройным. Навсегда не получилось. Но обо всем по порядку.

«Операция была полостная, мне почему-то нельзя было провести ее лапароскопически, с минимальными разрезами. Но я просто отношусь к таким вмешательствам, поэтому не боялся. Знал, что проснусь – и у меня начнется новая жизнь», – говорит Руслан.

Операция прошла хорошо. Около двух недель в больнице, дальше – строгие ограничения по питанию: маленькие дробные порции, никаких вредностей, диетическое меню с паровыми котлетками. Доктора предупредили: есть фастфуд и другую неполезную еду небезопасно.

Нарушил все рекомендации врачей

Поначалу все шло хорошо: несколько месяцев Руслан ответственно выполнял все предписания врачей, следил за питанием. Вес уходил на глазах – радостно. Но потом захотелось «поэкспериментировать».

«Ну люблю я покушать, да. Это моя проблема. Раз съел кусочек пиццы, попробовал гамбургер – вроде нормально все. На второй раз – что-то не то, но терпимо. И я как-то незаметно вернулся к тому, с чем боролся всю жизнь: снова ел вкусную еду», – вспоминает Руслан.

Сбылось то, о чем предупреждали врачи: из-за кольца-бандажа желудок просто забился.

«Я не мог есть, не мог пить – тошнота жуткая, все лезло назад, едва не падал в голодные обмороки, начались галлюцинации. В таком состоянии я провел почти месяц. Думал, само пройдет, да и стыдно было, если честно. Ведь прекрасно понимал, из-за чего это все. Конечно, тянуть было нельзя. В итоге я снова попал в больницу к тому же доктору: этот «засор» мне прочистили», – рассказывает парень.

Испуг после больницы был недолгим: вскоре Руслан снова начал подъедать вредную пищу. Как итог – желудок снова забился.

«В итоге бандаж пришлось снять – снова полостная операция. Доктор сказал, что я попал в те 10–15% людей, которые потом возвращаются, чтобы все вернуть как было. Это целиком мой «косяк», знаю. Не смог», – говорит Руслан.

Он действительно похудел – с 140 килограммов до 75–80. Особенно много сбросил в последние месяцы, когда начались проблемы. Сделал еще одну операцию — по удалению лишней кожи. Новый вес парню нравился.

«Я пошел в тренажерку, стал набирать массу. Но вместе с мышцами набирался еще и жир. Потом до кучи еще и «забил» на тренировки. Сейчас мой вес – в районе сотки. Я все еще недоволен своим телом, но теперь худею сам и без какого-то постоянного давления и самоедства, аккуратно», – добавляет Руслан.

Он подчеркивает, что понимает все свои «косяки» и проблемы, не ищет себе оправданий, ведь за последние годы без бандажа изучил и тему правильного питания, и спорта. Занимается самостоятельно дома, много ходит пешком, следит за тем, что ест (но не скрывает, что случаются дни, когда может купить что-то эдакое).

«Не надо думать, что бариатрия решит ваши проблемы. У многих за ожирением кроется куча психологических заморочек, работать над которыми нужно в первую очередь. Надо менять образ жизни, а не надеяться на чудо», – резюмирует собеседник.

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