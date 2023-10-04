ВМС Китая случайно потопили собственную атомную подводную лодку 1 4.10.2023, 16:10

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Погибло 55 моряков.

ВМС Китая случайно потопили собственную атомную подводную лодку, когда она попала в ловушку, предназначенную для кораблей США и Великобритании. Погибло 55 моряков.

По данным британской разведки, среди погибших 22 офицера и капитан подводной лодки. В сообщении разведки говорится, что моряки погибли из-за нехватки кислорода, вызванной неисправностью систем подлодки, сообщает The Times.

«Подводная лодка столкнулась с якорем и цепью, используемой ВМС Китая для захвата подводных лодок США и других западных стран. Это привело к сбою в работе систем подводной лодки. На ремонт и подъем подлодки на поверхность ушло шесть часов», - говорится в отчете.

Первые слухи об аварии с подводной лодкой класса «Шан» начали появляться в соцсетях в сентябре, но до сих пор китайские власти их опровергают.

У Китая есть шесть подводных лодок класса «Шан» (Тип 093 по китайской классификации). Это атомная подводная лодка, находящаяся на вооружении ВМС Китая последние 15 лет. При проектировании подводной лодки китайцев консультировали российские инженеры.

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