В Светлогорском РОВД избили человека
- 4.10.2023, 16:08
Об этом стало известно правозащитникам.
В отделе внутренних дел Светлогорского райисполкома был избит человек. Как стало известно правозащитникам, потерпевший подал жалобу, назначена проверка.
Происшествие случилось в изоляторе временного содержания Светлогорского РОВД в августе. Человека, который был помещен туда по делу об административном правонарушении, избил сотрудник милиции.
После выхода из ИВС пострадавший обратился в медицинское учреждение, следы побоев были зафиксированы.