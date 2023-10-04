В Светлогорском РОВД избили человека 4.10.2023, 16:08

Об этом стало известно правозащитникам.

В отделе внутренних дел Светлогорского райисполкома был избит человек. Как стало известно правозащитникам, потерпевший подал жалобу, назначена проверка.

Происшествие случилось в изоляторе временного содержания Светлогорского РОВД в августе. Человека, который был помещен туда по делу об административном правонарушении, избил сотрудник милиции.

После выхода из ИВС пострадавший обратился в медицинское учреждение, следы побоев были зафиксированы.

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