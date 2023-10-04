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В Климовичах пьяный дембель упал в парке, а потом очень своеобразно «отомстил» скамейкам

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  • 4.10.2023, 16:25
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В Климовичах пьяный дембель упал в парке, а потом очень своеобразно «отомстил» скамейкам

Также досталось сцене театра и отдыхавшей неподалеку компании.

В Климовичах 20-летний парень упал, гуляя в парке, а поднявшись решил отомстить — повредил три скамейки и помочился на сцену паркового театра.

Инцидент случился в конце августа. В милицию Климовичей позвонили представители отдела культуры и рассказали, что на территории городского амфитеатра кто-то повредил скамейки.

Выяснилось, что скамейки повредил 20-летний парень, который недавно вернулся из армии. Компания друзей, где находился молодой человек, отдыхала в местном парке. Проходя мимо скамеек амфитеатра, пьяный дембель зацепился за одну из них и упал на землю. Поднявшись, парень выместил злость сразу на трех скамейках, но на этом не остановился.

Забравшись на сцену театра, горожанин сначала стянул штаны и прилюдно помочился на пол, а затем повернулся к сидевшей компании молодежи и потряс своими гениталиями. В итоге у парня уголовку за хулиганку, сообщает телеграм-канал, приближенный к белорусской милиции.

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