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Завязался жесткий бой: в ГУР раскрыли детали операции с высадкой в Крыму

  • 4.10.2023, 16:45
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Завязался жесткий бой: в ГУР раскрыли детали операции с высадкой в Крыму

У врага много убитых, однако и украинские воины вышли с потерями.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли подробности ночной операции спецназовцев в оккупированном Крыму. Когда воины высадились на полуострове, они вступили в ожесточенное сражение с оккупантами, по итогу которого враг понес большие потери убитыми и ранеными.

После боя украинская группа отошла, к сожалению, у наших героев тоже есть потери. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, сообщает OBOZREVATEL.

По словам Юсова, ночная высадка в Крыму была частью мер по деоккупации Крыма. Спецназовцы выполняли диверсионно-разведывательную операцию. По замыслу они должны были зайти в тыл врага, выполнить там определенные задачи и вернуться. Задача была выполнена: группы, задействованные в этой операции, уже вернулись на подконтрольную территорию, заверил представитель ГУР.

На этот раз, отметил Юсов, спецназовцам ГУР пришлось вступить в ожесточенный бой с российскими оккупантами, по итогам которого враг понес значительные потери личного состава убитыми и ранеными.

К большому сожалению, эта операция обернулась потерями также и для украинцев, хотя, по словам Юсова, они не соизмеримы с теми, которые понесли захватчики.

Представитель ГУР заверил: Крым непременно будет освобожден. И призвал жителей полуострова еще немного подождать, а по возможности – помогать Силам обороны в приближении момента деоккупации.

Напомним, ранее в ГУР рассказали об очередной высадке спецназовцев во временно оккупированном Крыму. На лодках воины ночью подобрались к полуострову и сошли на землю. Также они открыли огонь по захватчикам, нанеся врагу потери и развернули на полуострове украинский флаг.

«Крым будет украинским – или безлюдным!» – пообещали участники операции.

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