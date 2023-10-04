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«Люди значительно старше и опытнее меня были мне подотчетны»

  • 4.10.2023, 16:56
  • 1,100
«Люди значительно старше и опытнее меня были мне подотчетны»

Белорус рассказал, как зарабатывать более 4000 евро.

В ИТ часто работают специалисты без технических компетенций. Мне не нужно писать код или его тестировать, не нужно работать с базами данных или знать «железо». Но я каждый день обсуждаю технические вопросы и системную архитектуру, пишет для devby.io Сергей Насонов, который работает в глобальной консалтинговой компании в сфере ИТ для M&A (Mergers and Acquisitions).

Что такое Mergers&Acquisitions

Я помогаю большим компаниям купить или правильно интегрировать бизнесы поменьше (Target)

, а иногда и избавиться от подразделения. 

Вот типичный процесс M&A: Sell side (внутренний департамент M&A-компании) связывается с консалтинговыми компаниями. Они помогают им рационализировать и спланировать сделку, чтобы она совпадала с общей стратегией компании. Чтобы процесс был наиболее гладким, планирует сделку несколько команд. Каждая работает над своей темой: финансами, логистикой, HR.

Моя команда занимается всеми ИТ-процессами: инфраструктура приложения (в том числе ERP — планированием ресурсов компании), команды, ИТ-финансы и др. Позиция называется вполне стандартно — Manager. На текущем проекте я руковожу всеми процессами и коммуникацией с клиентской командой, отвечаю также за бюджет и нашу команду.

Чаще всего наши команды состоят из 5-7 человек. У клиента команды куда больше, на каждый процесс у больших компаний есть свой человек. Может быть и 20 человек со своими интересами и мнениями. Я всех курирую, со всеми правильно общаюсь, чтобы работа проходила в одном направлении.

Работать в M&A можно внутри корпорации, в консалтинге, и на стороне финансовой фирмы.

Один день из жизни M&A менеджера

Большинство задач зависят от фазы сделки по покупке или продаже компании. Я выделяю 3 основные группы: 

Встречи с командой или клиентом.

День обычно начинается с check-in звонка с командой и партнером. Мы обсуждаем, какие нюансы всплыли на встречах с клиентами за предыдущий день, что нужно завершить сегодня и организационные вопросы. Во время интенсивной фазы проекта в день может быть 5-10 встреч с клиентом.

Почти все встречи — это вызов. Нужно интенсивно думать и слышать собеседников с большим опытом в своих областях. Но суть обсуждения очень интересная — создается план действий и ИТ-архитектура будущей компании.

Создание презентаций

Слайды помогают донести наши идеи и предложения до клиентских команд, менеджмента и сотрудников.

Техническое планирование и создание будущей ИТ-архитектуры компании.

Мы обсуждаем, как разделить главные приложения компаний (чаще всего это множество ERP систем), какой функционал/модули предоставить и как будут работать процессы. В крупной компании их может быть больше 500.

Часто создаем план миграции ИТ-инфстратруктуры с Дата-центров в облако. Это все нужно правильно лицензировать и вовремя подписать правильный контракт. Планирую размер команды, кто и когда будет поддерживать и развивать все ИТ-процессы, сколько это будет стоить. Чтобы всё правильно спланировать, нужно отличное понимание M&A процесса и принципа работы ИТ в компаниях. 

Стадии проектов:

Due diligence (анализ текущего состояния компании, определение глубины связи между Target и продавцом) — 1-3 месяца

Разделение/Слияние (Carve-out/integration): 3-12 месяцев

(Опционально) «Value creation» — улучшаем управление и процессы, проводим цифровизацию, сокращаем расходы: 3-6 месяцев.

Если не проходит Value creation, то через пару недель стартуем на новом проекте у другой компании. Или помогаем с Business development —  создаем предложения для новых клиентов.

Кто может работать в M&A

Вам нравится работать над техническими темами.

Считаете, что технологии должны решать бизнес-задачи.

Интересны финансы и бизнес.

Мой путь в M&A

Мне всегда нравилось читать и обсуждать про бизнес, финансы и технологии. И у меня хорошо получалось с ними работать и зарабатывать. Наиболее очевидный вариант работы — стать программистом. Но профессия была очень популярная, и поэтому я не хотел быть прогером — старшеклассники не хотят быть как все.

Я познакомился с M&A, когда учился на магистра информатики в Техническом Университете Мюнхена. Проходил курс по частным инвестициям (Private Equity). Узнал, как проходят процессы слияния и поглощения компаний, каких затрат это требует и как анализировать, имеет ли смысл проводить сделку.

После учебы я работал техническим специалистом на лидирующую компанию облачных сервисов. Создавал системы хранения данных. Все было отлично и работа была интересная. Но сходил на мероприятие от компании из сферы инвестиций. Познакомился с людьми, после встречи предложили пройти интервью — получил оффер.

На новой работе у меня было намного больше полномочий. Люди значительно старше и опытнее меня были мне подотчетны. Я занимался разделением ИТ-компаний, которые мы покупали. Никто лучше меня не знал, как это сделать, поэтому такая иерархия имела смысл.

После завершения того проекта я руководил лишь стратегическими ИТ-процессами. Много общался с коллегами, которые отвечают за другие направления: финансы, закупки, C-level. Быстро получал новый опыт. 

Как попасть в индустрию

Обычно в IT M&A попадают после бизнес, экономических или технических специальностей при наличии смежного опыта. Есть университеты, где это изучают на магистерских программах. Вот курсы, на которых можно узнать о M&A и как проходят сделки. 

HEC Paris.

Imperial College London.

Coursera.

С высоты своего опыта в 50+ сделок: хороший опыт в смежных областях (руководство цифровыми трансформациями/проектный менеджмент технических проектов) заинтересует рекрутера. 

Не надо знать все об ИТ-компании. Соберите и структурируйте для себя информацию об ИТ-бизнесе, и этих знаний будет достаточно, чтобы консультировать.

Вилка зарплат

Наиболее хорошо я знаю рынок Германии. В начале карьеры в IT M&A люди получают около 4к евро нетто в месяц. Через пару лет вполне реально поднять эту цифру на 30% и находиться среди топ-5-7% всех работников по доходам в Германии. Ещё через 5-10 лет высока вероятность зайти в топ-1%, зарабатывая больше 9к евро нетто в месяц.

Самые высокие зарплаты у партнеров, просто на ракете запущены в космос. Некоторые могут зарабатывать и 50к нетто в месяц. Стать Партнером вполне реально за 10-15 лет. 

В США платят где-то на 20% выше, а налоги ниже, чем в среднем в Европе.

Топ 5 ключевых навыков

Знание корпоративных процессов.

В больших корпорациях у каждой гаечки есть соседняя, которая ее крутит. Если что-то не работает, то нужно воздействовать на соседей или смазать механизм. Не отвечает на письма — можно поменять метод коммуникации: встреться лично либо позвонить

Умение слышать и понимать клиента.

Никто не любит повторять, особенно когда на звонке 20 человек и идут горячие обсуждения, как продать часть бизнеса. Важно понимать дискомфорт клиента и решать его. Нужно уметь выйти за рамки своей профессии и взглянуть на вопрос с другой стороны. 

Не стоит наступать на эго клиента, особенно публично.

Не стоит спорить с клиентом при всех. Грести шлюпку в одиночку куда сложнее, чем вдвоем. Если это все же случается, то партнеры, которые управляют проектом с нашей стороны, начинают разбираться в ситуации.

Умение слышать также своего менеджера и понимать.

Помните, по каким критериям оценивают вашего супервайзера. Старайтесь, чтобы он выглядел в лучшем свете в глазах клиента, и партнера со стороны вашей компании. Тогда можно будет кататься как сыр в масле. Без таких уловок никуда в корпоративной культуре. 

Обходительность.

У клиента мало ресурсов, чтобы заниматься стратегически важным проектом № 100500. Напоминайте о себе, четко говорите, что от него требуется. Ваши слова должны восприниматься как дружеское одолжение, а не приказ. Тогда клиент может и задержаться чуть на работе, выполняя ваше задание, и звоночек нужный сделать.

Я много общаюсь с топ-менеджерами. Вижу, как работает бизнес изнутри. Но всё же это корпоративный мире со своими правилами и процессами. Чтобы расти, их нужно соблюдать. Не всем амбициозным душам подходит работа под постоянным надзором. 

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