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«Продвигаемся вперед»: украинский генерал Тарнавский заинтриговал видео с фронта

  • 4.10.2023, 17:05
«Продвигаемся вперед»: украинский генерал Тарнавский заинтриговал видео с фронта
Александр Тарнавский

Он совершил рабочую поездку в боевые бригады.

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, который охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки.

Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

- Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед, - написал он.

Генерал подчеркнул, что украинские бойцы продолжают освобождение своей страны.

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