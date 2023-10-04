«Продвигаемся вперед»: украинский генерал Тарнавский заинтриговал видео с фронта
- 4.10.2023, 17:05
Он совершил рабочую поездку в боевые бригады.
Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, который охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки.
Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
- Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед, - написал он.
Генерал подчеркнул, что украинские бойцы продолжают освобождение своей страны.