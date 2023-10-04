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Сын «нового старого друга» Лукашенко снял апартаменты за $75 тысяч в сутки

  • 4.10.2023, 17:11
Сын «нового старого друга» Лукашенко снял апартаменты за $75 тысяч в сутки

В его стране люди живут на $2 в день.

Сын африканского диктатора снял апартаменты в Нью-Йорке за 75 000 долларов в сутки. Граждане его страны живут на два доллара в день, пишет «Зеркало» со ссылкой на BILD.

55-летний Теодоро Нгема Обианг Манге — первый вице-президент Экваториальной Гвинеи. Его отец — 81-летний президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, правит уже 44 года. Недавно сын приехал в Нью-Йорк на заседание ООН и остановился в роскошном пентхаусе на Манхеттене. Аренда стоит 75 000 долларов в сутки. Политик сам опубликовал фото в роскошной квартире в соцсетях.

В самой Экваториальной Гвинее граждане живут в среднем на 2 доллара в день. Более 60% населения страдает от голода. Лишь половина жителей имеют доступ к чистой питьевой воде, а 7,9% детей умирают, не дожив до пяти лет. Процветает торговля людьми и рабство. Правоохранители США считают, что вице-президент получает значительную часть богатств от коррупционных сделок, связанных с запасами нефти и газа страны. Он владеет недвижимостью в Париже, Майами и ЮАР, а также роскошными автомобилями.

Кто правит Экваториальной Гвинеей и при чем тут Беларусь

Теодоро Обианг Нгема Мбасого пришел к власти в 1979 году, свергнув диктаторский режим своего дяди, и с тех пор правит страной.

В 2012 году вице-президентом стал его сын Теодоро Нгема Обианг Мангу. В 2016 году президента переизбрали на новый семилетний срок, а Теодоро Нгема Обианг Мангу получил пост первого вице-президента. В соответствии с законодательством страны в случае смерти отца он займет его пост.

Пять лет назад докладчик ООН был «крайне встревожен арестами и помещением под стражу более чем сотни лидеров и членов оппозиции после парламентских выборов в ноябре 2017 года, а также неудавшегося заговора о перевороте, о котором правительство объявило в январе».

Обвинялся в каннибализме со стороны своих политических оппонентов. В сентябре 2016 года за публикацию статьи об этом был задержан главный редактор либерийской газеты New Democrat.

За время правления Мбасого в стране установился культ его личности. В 2003 году государственное радио объявило, что он «подобен Богу на небесах» и находится «в постоянном контакте со Всемогущим», обладая «всею властью над людьми и вещами». В 2013 году КНДР наградила Мбасого премией имени Ким Чен Ира.

В начале сентября Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетил Беларусь. На встрече с Лукашенко он заявил, что «по сей день на Африканском континенте продолжает существовать крайняя нищета», потому что «имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны».

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