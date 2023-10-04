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Черноморский флот РФ бежит из Севастополя: спутники зафиксировали масштабную переброску кораблей

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  • 4.10.2023, 17:20
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Черноморский флот РФ бежит из Севастополя: спутники зафиксировали масштабную переброску кораблей

Оккупанты боятся ударов украинских ракет и БПЛА.

Россия в результате войны теряет контроль над частью акватории Черного моря. Спутники зафиксировали масштабную переброску кораблей Черноморского флота с базы в Севастополе, пишет dialog.ua.

Из Севастополя РФ перебрасывает военные корабли на две базы: в оккупированную Феодосию, находящуюся ближе к российской территории, а также в порт Новороссийска (РФ).

Так, в порту Феодосии сейчас находятся два тральщика проекта «Александрит», малый ракетный корабль типа «Буян-М», большой десантный корабль проекта «775», пограничный сторожевой корабль, а также патрульный корабль «Василий Быков».

Феодосия летом нынешнего 2023 года по сути стала новой флотской базой оккупанта в Крыму. Это стратегическая гавань для россиян из-за своей близости к Керченскому мосту - ключевой логистической артерии РФ на полуострове. Россияне в последние месяцы активно строят там сооружения для защиты кораблей от ударов ракет и БПЛА.

Большая часть кораблей была переброшена на территорию РФ - в порт Новороссийска. Там сейчас находятся 2 фрегата типа «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль типа «Буян-М», три подлодки, сторожевой и патрульный корабли, большие десантные корабли в количестве 5 единиц.

Отметим, что в августе российские корабли в акватории Новороссийска подверглись ударам морских беспилотников. В итоге серьезнейшее повреждение получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Более половины военных кораблей россияне вывели с севастопольской базы. Бухты покинули наиболее боеспособные и используемые в войне против Украины корабли. И, судя по всему, это только начало.

Отметим, что сохранение Севастополя как военно-морской базы было одной из главных причин захвата Крыма Россией в 2014 году. Однако, начав полномасштабную агрессию против Украины, Кремль лишается этого важного военного объекта. Украина, почти не имея собственного флота, используя только ракеты и беспилотники, сумела отобрать у РФ господство в черноморской акватории.

Спикер украинского Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала заявила, что на сегодня катера и корабли Черноморского флота РФ очень осторожны в территориальных водах Украины.

«Время от времени появляются у побережья Крыма, но ближе чем за мыс Тарханкут они не решаются выходить… После поражения «Москвы» они были отброшены на 100 морских миль (это 180-200 километров) и с тех пор уже не приближались к расстоянию артиллерийского обстрела», - рассказала она.

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