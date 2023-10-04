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Украинские военные продвинулись возле Работино

  • 4.10.2023, 17:36
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Украинские военные продвинулись возле Работино

В Вооруженных силах Украины раскрыли детали.

Украинские защитники продолжают свое наступление возле села Работино Запорожской области. Там они продвинулись на расстояние до 600 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна.

- Мы имели частичный успех западнее Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров, - заявил Штупун.

Он также рассказал, что бойцы ВСУ продолжают давление и на Мелитопольском направлении. За последние три дня нашим защитникам удалось взять в плен 25 оккупантов.

- Но враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. На штурм враг бросает уже и элиту - десантные войска. Но несет потери, - добавил спикер.

Напомним, 28 августа украинским военным удалось освободить Работино от российских оккупантов. Это был один из ключевых укрепрайонов врага в Запорожской области.

Дальнейшей целью украинских военных может стать Токмак, который находится в 30 километрах от Работино.

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